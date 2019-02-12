iPhone XR、XS 網店「真．劈價」！直減2000蚊入手！！

Apple iPhone XR或XS雖然都算是Apple今年主力谷的機款，機能強，但因為定價較高令不少果迷卻步。早前Tim Cook更承認因為部份地方定價太貴而令銷售下跌，或會考慮減價。估不到，香港官方未減，就有電訊商網店先行大劈價！

早前Apple CEO Tim cook先為iPhone XR或XS銷量不似預期解話，承認有些地區定價太高影響銷量，不排除會考慮減價。而國內新年前，不少網店都iPhone XR大幅減價後，銷量大幅提升80％，那香港又如何呢？估不到香港官方未出手，就已經有電訊商先行將iPhone XS及XR減價，而且減幅最高達2000蚊！

今次該電訊商主減iPhone XR及XS的售價。（林勇攝）

S字頭的電訊商剛剛推出的iPhone免上台淨機優惠，如iPhone XS 512GB，原價為$11599，現只需要$9549，平足2050蚊（達82折）；iPhone XR 256GB，原價為$7799，現只需$6590，平足1200蚊（84折）等。另外，在該網店更會送出12個月爆芒保障。暫時所見iPhone XS 512GB（三款色）、iPhone XR 64GB／128GB／256GB（黃、珊瑚及藍色），這幾款手機有得減，而XR 128GB更暫時已售罄，因此想出機的朋友，快快出手。

iPhone XS、XR減價款式及售價（按下圖放大）

+ 2

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。