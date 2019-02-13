Apple 3 月舉行神秘發布會　係AirPods 2 定 新iPad mini？

Apple 傳聞將會在 3 月於 Apple Park 舉行 WWDC 2019 前的 Special Event，根據 BuzzFeed 的報道，今次發布會的重點，很可能是傳聞中的新聞訂閱服務 Apple News Magazine；至於大家期待的 AirPods 2、AirPower 及 iPad mini 5 又會否登場呢？

Apple 有機會於 3 月 25 日，在自家 Apple Park 的 Steve Jobs Theater 舉行 Apple Special Event，以下跟大家預測一下今次發布會的重點。根據最先披露今次消息，BuzzFeed 的記者 John Paczkowski 引述消息人士報道，指今次發布會將會以 Apple 曾經承諾推動新聞行業的新聞訂閱服務 Apple News Magazine 為重點，不過消息人士就拒絕就同樣傳聞已久，Apple 自家的影片串流服務作出回應。

Apple 傳聞於 3 月 25 日在 Apple Park 舉行 Special Event，日期上呼應上年在芝加哥舉行的 Special Event。（Apple）

Apple 傳聞想建立一個新聞版本類似 Netflix 的服務，不過華爾街日報就有報道指，Apple 希望在每月 US$10 的訂閱收費中，向出版商收取高達利潤 50% 的分紅。從眾多資訊來看，似乎 Apple News Magazine 服務應該毫無疑問會是今次發布會的一大重點。

若果真的選址 Apple Park 舉行發布會，相信 Apple News Magazine 應該並非唯一重點。（林勇攝）

上年 3 月 27 日，Apple 選址芝加哥舉行 Special Event，除發布教育相關 Apps「Classroom」及「Schoolwork」，iWork對應Apple Pencil 外，亦乘機發布了平價支援 Apple Pencil 的 iPad 9.7 吋 2018 平版。所以雖然現時消息指，Apple 未必會係今年 3 月 25 日 Special Event，發布 AirPods 2 或者 iPad mini 5、AirPower 等硬件，不過根據產品周期，iPad mini 5 似乎是適當的發布時間，加上平版閱讀新聞亦跟 Apple News Magazine 服務有莫大關係，似乎在發布會中同時出現的機會不少。

可能在 Apple Special Event 登場的新產品（按圖放大）

大家若果對 3 月 25 日的 Apple Special Event 有興趣的話，記者緊貼《科技玩物》的跟進報道。

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