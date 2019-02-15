Canon EOS RP 全片幅無反入門機更輕更細　比R更平7千差價夠買鏡

Canon推新款入門版無反主機EOS-RP，淨主機只重440g，定價約1萬港元，比EOS-R足足便宜近8千元，即睇乜料！

Canon 佳能相機推出Canon EOS-RP，新一代無反主機更輕更薄更便宜。

距離Canon首部全片幅無EOS-R誕生後不足半年，佳能反RF mount又有動作，新機EOS-RP並未如「傳聞」般加入機身5軸防震，反而是取消輕度用家不必要的機背muilt-touchpad、機頂黑白小屏幕，機身使用輕量物料，淨主機只重440g，而價錢就比EOS-R ($17,480) 大幅下降至1萬港元左右，便宜了將近8千元，省下來的錢夠買支鏡！

Canon EOS RP 全片幅無反入門機更輕更細

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性能有咩分別?

EOS RP的CMOS 為2,620萬像素，比R略少，但其他功能如：DIGIC 8影像處理器，雙像素CMOS 自動對焦 (DAF) ，全球最快0.05秒自動對焦速度、約 100% x 88% 超廣闊自動對焦範圍及4,779個自動對焦點都是相同級數的（4K拍片仍然是大家都好不喜歡的CROP版）。此外，EOS R被人插爆「眼睛偵測自動對焦」只能單張對焦使用的問題已得到解決，現在「伺服自動對焦」及「短片伺服自動對焦」時也能使用了。（相信R經firmware升級後一樣用到）

圖左為R、右是RP，新機機頂沒有了黑白色小屏幕。

OLED電子觀景器由R的0.5吋，約369萬點，改為0.39吋 236萬點0.7x放大率。而EVF右邊的輕觸砰板操作鍵取消了。

3.0吋側揭式多角度Clear View II LCD 觸控螢仍然可以扭向前面自拍用。

其實單是將EOS-R 超細緻的EVF降GRADE，已經令主機細了很多。 乜都係假 入門機輕巧最實際 試過Canon RF系統都知，新鏡支支都勁，但重量都相當可觀，EOS-RP取消了反而是取消輕度用家不需要的機背muilt-touchpad、機頂黑白小屏幕，機身改用輕量物料，令EOS-RP淨機身由R的580g大幅減重至440g，這一點是極度重要。

RP究竟點解？咒自己RIP？

近年Canon成為了相機討論區各位高手的眼中釘，幾乎是出甚麼都有人插，今次Canon EOS RP就被人笑名字像CANON RIP。笑就講完，日本方面講解Canon EOS RP，原來RP中的P，是向1959年Canon一部安裝了35mm鏡頭的135菲林機「Canon P」至敬，這部機在當時來說既輕便、焦距又夠百搭，吸引不少人買相機，所以Canon都希望EOS RP能夠以平價、輕便去推動其新一代無反全片幅系列。



Canon EOS RP的P字是向Canon35mm鏡頭135菲林機「Canon P」至敬

日本甚至會推出一部灰金配色的紀念版Canon EOS RP，以表對Canon P的敬意。(香港未發售)

究竟賣幾錢？幾時出？

其實Canon EOS-RP淨機真的是1萬元，不過香港會連同原價$880的EF to EOS-R轉接環一同發售(機身轉接環$10880)，另有RF 24-105mm f/4L IS USM鏡頭套裝（$18080 / 機身+鏡頭+EF-to EOS-R轉接環套餐）



預售日期：2019年2月19日-2月26日 ，2月27日起可以取貨。

同期Canon再更新RF mount 鏡頭 5年計劃，6款新鏡頭將於2019年內陸續發售，包括： RF 15-35mm f/2.8L IS USM RF 24-70mm f/2.8L IS USM RF 70-200mm f/2.8L IS USM RF 85mm f/1.2L USM RF 85mm f/1.2L USM DS RF 24-240mm f/4-6.3 IS USM

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