【MWC 2019】Nokia 9 PureView　2 月 24 日正式登場

【MWC 2019】Nokia 9 PureView 經過長年研發，終於正式落實於 2 月 24 日正式發布，為用戶帶來5鏡頭主攝的攝影手機。 （文：黎生）

坊間一直期待 Nokia 9 PureView 推出，經過漫長的研發過程，官方終於宣布在北京時間 2 月 24 日 23:00 於 MWC 2019 中舉行發布會，向全球用戶正式展示這款五攝手機。坊間一直預計 Nokia 9 PureView 的五攝組合為 1,200 萬像素、1,200 萬像素、1,600 萬像素、1,600 萬像素及 800 萬像素，而且更會備有 Zeiss 認證，相信拍攝能力不俗。

Nokia 官方微博宣布將會於發布會帶來新產品，坊間便預計是 Nokia 9 PureView。

至於其他規格方面，Nokia 9 PureView 採用 18:9 屏幕，與時下的全面屏趨勢有點不一樣。另外，手機的處理器亦採用 Snapdragon 845 八核心處理器、6GB RAM 及 Android 9 系統，未有用上最新的 Snapdragon 855 處理器，效能亦稍為落後於其他旗艦手機。

Nokia 9 PureView 經過長時間開發，故手機規格稍為落伍。 （@IshanAgarwal24）

幸好坊間預計 Nokia 9 PureView 會備有屏下指紋解鎖技術，總算讓手機規格不致太過落後於其他對手。



來源：MyDrivers

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