Huawei Mate X 摺芒外翻式設計 MWC 2019 官方會場佈置搶先流出

Huawei Mate X 摺芒手機，將會在 MWC 2019 正式現身。雖然 Samsung Fold 搶先一步發布，成為首台摺疊式屏幕手機，不過 Mate X 將會以首台 5G 摺疊式屏幕作賣點，而且將會採用外翻式屏幕設計。發布尚未舉行為何記者知之甚詳？因為 Huawei 在會場中已經將宣傳海報率先曝光。

Huawei Mate X 原本預定在 2 月 24 日西班牙時間下午 2 點（香港時間同日晚上 9 點）舉行的 Connecting The Future 發布會當中正式現身，並會在 MWC 2019 中正式展出，不過廠商似乎一早就準備就緒，近日已經進駐 MWC 場館布置，令 Mate X 提早意外曝光。

Huawei Mate X 原本預定在 2 月 24 日舉行的 Connecting The Future 發布會當中現身。（Huawei）

有關 Huawei Mate X 的宣傳海報，最初出現在中國的社交平台之中，短時間內已經引起各大媒體的注意。從宣傳海報可見，Mate X 將會採用跟 Samsung Fold 相反的設計，手機的底面為一塊巨型的屏幕，從手機型態將機背向外翻開，就可以一整塊的展示。

Mate X 的宣傳海布在 MWC 會場中現身，旋即在中國的社交平台上流傳。（9to5Google）

另外，Mate X 的「機背」並非完整的屏幕，其中機背左側有一部預留作 3 鏡頭的主鏡頭模組之用，而 Mate X 在翻開屏幕之後似乎未設有前置鏡頭，相信會以手機型態的機背屏幕配合 3 鏡頭作自拍及視像通話之用。另外，指紋感應亦跟 Fold 一樣，設於機身右側位置。

雖然 Samsung Fold 搶先以摺疊式屏幕手機的姿態登場，不過從宣傳海報所見，Mate X 將會以首台 5G 摺芒手機自居。到底 4 月 26 日正式發貨的 Fold 還是 Mate X 更早開賣？大家記得 2 月 24 日留意我們的第一時間報道！