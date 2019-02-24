Tesla Model 3電動車抵港！前Model S用家試坐、車廂細唔細？

Tesla Model 3 電動車抵港，今次展出的Model 3只是左軚版本，但都可以近距離一睹新車真面目都算好。究竟新車如何？前Model S車主的記者「勇哥」試坐！

Model S車主試坐新車

Tesla主打年輕市場的Model 3，早年公布已經吸引不少車主目光，因為只需要Model S的一半價錢，無論續航及馬力等都比其他廠入門級電動車出色，不過因為近幾年全面減少電動車首次登記稅資助後，無疑令車價大幅提升，吸引力大減。不過無論如何，Model 3新車抵港後，仍吸引一眾打算換電動車的用家目光。就等成為Model S車主近三年的勇哥試坐新車，睇睇內籠同Model S質素爭幾遠。

Tesla Model 3實車到港，有興趣可到圓方或太古廣場睇車。（林勇攝）

Model 3 三款不同性能

首先，香港將會引入Model 3三個版本，包括兩款長續航版（俗稱大電版）及性能更強的Performance版本。大電版分為2輪後驅以及四輪全驅的版本，前者後驅續航距離達600km、0-100km/h只需5.4秒；後者四驅則有560km、0-100km/h只需4.8秒，一般用家非常夠用。而更高性能的Performance版本，續航距離達530km、0-100km/h更只需3.5秒，絕對可以媲美一般跑車。（續航距離由官方數字估計，根據勇哥駕駛Model S時，實際續航距離大約官方數字80％左右）

15吋觸控屏幕及軚盤。（林勇攝）

Model 3 內籠設計

而車廂方面，因為Model 3電力摩打推動，與Model S同樣沒有「引擎廂」，車頭及車尾都有空間存放物件。勇哥實際目測，前置置物廂比起Model S細及淺（Model S至少可以放入一個可上機手提行李喼，而Model 3不可以）；而後置物廂都雖然都細了大約2－3成，但都至少可放入2個大喼。

那車廂設計又如何呢？雖然因為減低成本，令駕駛屏幕由Model S的兩個（軚盤前屏幕及直度17吋中控台屏幕）削為一個15吋橫倒中控屏幕，但都坐上駕駛位時視線感覺算還好，亦富科技感。而Model S的內籠設計比想像中還要多「儲物」空間，加入了Model S沒有的車門儲存空間、駕駛座位中央儲物櫃亦深及大，比起Model S更實用。軚盤上的控制按鈕亦相對比起Model S簡潔，配合15吋中控屏幕來完全操控車廂的設定都算方便。

接下來不少人關心究竟車籠夠不夠大，勇哥體形高大，駕駛Model S都覺得非常鬆動，那試坐Model 3又如何呢？因為低車台的設計與Model S差不多，所以坐入車時都要彎低腰有點辛苦，坐在駕駛席時，leg room與Model S同樣夠長，達180cm身高的勇哥坐入去都可伸直對腳。不過，因為Model S車身比Model S較窄，就會感到座椅亦都較窄，如一般小型日本車般。後座都算坐得舒適，但如果前座推到最後的話，後座的腳位就會非常窄。

雖然座位整體上Model 3都比Model S稍窄，但以同級車而言都算十分舒適，而且原裝配備大天幕玻璃頂延伸至尾窗，感覺非常開揚，這亦是Model 3的一大賣點。

其他細微的設定亦都令勇哥驚喜，如門內的按鈕式開門掣取代拉出式門鉸；車內並沒有任何冷氣出風位，取而代之為冷氣口隱藏於隙縫中；實體Keyless車匙改為NFC車匙卡，可以與手機配對後，車主只需要袋著已配對的手機，一接近車門時便會自動解鎖（當然可用專用App或NFC車匙卡來解鎖），非常方便。

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Model 3 車價如何

最後亦都是大家關心的問題，便是Model 3的車價如何？很可惜今次香港官方發布會中並未有香港車價提供，只是提供美國零售價作參考。由4.2萬美金起標。如兌換港元及加上首次登記稅後，基本版估計約售43萬〔（車價 42000美元 x 7.8）＋首次稅（$60000＋$112500＋$27600)－電動車次登記稅寬免額($97500)〕、一換一電車計畫則33萬左右；而頂級Performance版本估計約售73萬左右〔（車價 60900美元 x 7.8）＋首次稅（$60000＋$112500＋$175000)－電動車次登記稅寬免額($97500)〕、參加一換一電車計畫則萬58萬左右。不過實際車價還需要等5月經過海關通過後才公布。

Tesla就指現在都已經可以開始預約訂車，香港最快今年第三季開始交車。如果大家想一睹真車面目，可在今日起至3月3日，於圓方展場或3月1日至3月10日於太古廣場展場，近距離接觸新車。