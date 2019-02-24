Oppo 10x 混合光學變焦手機第二季現身【MWC 現場試玩】

Oppo 剛剛於西班牙正式展出 10x 混合光學變焦攝影手機的工程機，並預告將於 2019 年第二季度正式推出量產型號，為手機帶來一場攝影革命。（文：黎生）

Oppo 早已預告將於 MWC 2019 期間正式對外展出 10x 混合光學變焦攝影手機，讓用家體驗 Oppo 研發的潛望鏡所帶來的拍攝體驗。三鏡頭分別為 16mm 超廣角相機、4,800 萬像素 28mm 廣角相機及一支長達 160mm 的長焦相機，用家只要從中切換，便可以擁有 10x 混合光學變焦的拍攝能力。

Oppo 於 MWC 2019 期間正式展出 10x 混合光學變焦攝影手機的工程樣機。

雖然目前手機尚未正式推出市場，但 Oppo 就已預告將於 2019 年第二季度正式推出 10x 混合光學變焦攝影手機，為一眾喜愛手機攝影的用家帶來一機走天涯的手機。據 Oppo 於發布會現場的工程機，10x 混合光學變焦攝影手機還備有足夠清晰的數碼變焦技術，讓手機最長可以作 20x 數碼變焦拍攝，實用性不俗。

Oppo 將於於 2019 年第二季推出採用 10x 混合光學變焦技術的攝影手機。（來源：GSMArena）

160mm 長焦距鏡利用潛望鏡原理運作。

Oppo 10x 混合光學變焦拍攝效果（按圖放大）

不過，Oppo 對於新手機的外型三緎其口，目前只透露了新手機的相機排列及位置將於與工程樣機一樣。另外，由於 Oppo CEO 陳明永曾公開表示品牌即將推出 Qualcomm Snapdragon 855 處理器的手機，故 10x 混合光學變焦攝影手機極有可能採用 Snapdragon 855 處理器，以作為品牌的年度旗艦之作。

來源：GSMArena