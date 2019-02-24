小米 MIX 3 5G 版發布　小米 9 歐洲版搶先香港版推出

小米 MIX 3 5G 版本正式在 MWC 2019 發布，廠商亦將剛在中國市場推出的小米 9 在會場發布，更加會短期內在歐洲推出，上市時間隨時早過香港版本。

小米 MIX 3 5G 版本如廠方在北京發布 MIX 3 時預告的一樣，正式在 MWC 2019 登場。手機將會升級至 Snapdragon 855 處理器，及使用 Qualcomm 的 X50 數據機，其他規格則大致跟 MIX 3 相同。

小米 MIX 3 5G 版在 MWC 2019 正式發布，將會在 5 月在歐洲推出。（小米）

最令人驚喜的，應該是小米 MIX 3 5G 版的定價；將會在 5 月正式在歐洲的網絡商及小米店開賣的 MIX 3 5G，定價為 599 歐羅起（約港幣 $5,329），遠低於市場預期，相信將會是其中一部售價最合理的 5G 首批手機。

小米 MIX 3 5G 版重點（按圖放大）

小米 MIX 3 5G 版換入 Snapdragon 855 處理器，其他規格跟 MIX 3 接近。（小米）

小米 9 國際版正式推出

小米 9 將會在歐洲推出，性價比依然非常出眾。（小米）

另外，小米更在 MWC 2019 發布了小米 9 的國際版，比起香港版本更早發布。小米 9 起用 Snapdragon 855 處理器，而且是廠商旗下首台配備 3 鏡頭拍攝系統的手機。3 鏡頭分別為 4,800萬像素起用 Sony IMX586 ½” 感光元件的主鏡頭，以四合一 1.6μm大像素拍攝；另外更設有 1600 萬像素超廣角 + 1200 萬像素長焦距鏡，以 AI 協助拍攝，在 DxOMark 評分中得到 107 分的成績，僅次於 Huawei Mate 20 Pro、P20 Pro 及 Samsung S10+ 三台領頭產品。

小米 9 國際版重點（按圖放大）

小米 9 採用 6.39 吋 19.5:9 AMOLED 水滴型屏幕，而且更使用第五代屏幕指紋解鎖技術。小米 9 將會在 2 月 28 日正式在歐洲開賣，6GB RAM + 64GB ROM 定價僅 449 歐羅（約港幣 $3,995）、6GB RAM + 128GB ROM 定價僅 499 歐羅（約港幣 $4,436）。雖然 6GB RAM + 128GB ROM 版本定價比人民幣 2,999（約港幣 $3,560）稍貴，不過應該也代表了香港定價會介乎於歐洲及中國版定價之間。相信香港版將會在 3 月中左右發布，香港的朋友可能要接受今年比國際版更遲一步推出的現實。