Nokia 9 PureView MWC 2019公開　5蔡司鏡頭設計揭秘

Nokia 9 PureView 這台配備 5 鏡頭 Carl Zeiss 蔡司認證的拍攝手機終於在 MWC 2019 正式登場。到底 5 鏡頭各自有什麼用途，手機在拍攝上有如突出之處？發布會正式為 Nokia 9 PureView 揭開神秘面紗。Nokia 更發布了 Nokia 1.1 Plus、210、Nokia 3.2 及 4.2 等產品。

Nokia 9 PureView 以獨特的 Carl Zeiss 認證 5 鏡頭相機模組引起市場的注目，加上再度冠以 Nokia 昔日皇牌拍攝手機 PureView 系列的旗號，由上年 MWC 一直傳聞到今年 MWC 2019 終於正式發布，5 鏡頭的用處之謎亦終於揭開。

Nokia 9 PureView 的 5 鏡頭分別為 3 枚 1200 萬像素 f/1.8 單色鏡頭，及 2 枚 1200 萬像素 f/1.8 RGB 鏡頭。（Nokia）

有別於市場現時大部 3 鏡頭拍攝系統，多數以標準鏡 + 廣角 + 長焦距的設計，Nokia 9 PureView 的 5 個鏡頭全部為 1200 萬像素。5 個 1200 萬像素分別為 3X 1200 f/1.8 萬像素單色鏡頭、2X 1200 萬像素 f/1.8 RGB 鏡頭。Nokia 9 PureView 的鏡頭並不像現時主流般，設有廣角或長焦距用途，而是單純超暴力的細緻度。

Nokia 9 PureView 使用嶄新的拍攝系統，帶來超越一般手機的拍攝功能，問題會否太過專業？（Nokia）

Nokia 9 PureView 每拍攝一張相片，都會同時動用到 5 個鏡頭，而影像處理器可以各自調校不同鏡頭的對比及白平衡，去拍攝最佳的相片。蔡司 5 鏡頭中的 3 個單色鏡頭，可以拍攝該顏色的更完整光譜，令 Nokia 9 PureView 每個鏡頭都可以攝取正常鏡頭 2.9 倍的光線。配合影像處理器組合相片的優勢，Nokia 9 PureView 可以拍攝超高動態範圍的 HDR 相片，光暗反差強烈的環境，細節一樣可以得到保留。

Nokia 9 PureView 更多重點（按圖放大）

Nokia 9 PureView 設有屏下指紋解鎖技術。（Nokia）

而 Nokia 9 PureView 每張相片像素可以達 6000 萬像素，必要時最高輸出更可以達 2 億 4000 萬像素。而 5 鏡頭同時拍攝，更可以做到一個完整的景深圖像（Full View Depth Map），透過處理器，可以將 1200 個不同的景深圖層處理，能夠處理由 7厘米到 40 米的再對焦操作。Nokia 更可以輸出 DNG 格式的 RAW 檔相片，令喜歡拍攝的朋友，可以更輕易利用相片作後製。

Nokia 在發布會舉行之前，已經將 Nokia 9 PureView 給予部分攝影達人試用，從他們拍攝的相片，可以見到 Carl Zeiss 蔡司 5 鏡頭系統的威力。

不過作為旗艦級產品，Nokia 9 PureView 僅起用 Snapdragon 845 處理器、6GB RAM + 128GB ROM，實在有少許令人意外。手機配備 5.99 吋 pOLED QHD+ 解像度全面屏，而且支援在 Nokia 7.1 曾經出現的 PureDisplay 技術，並支援 HDR10 格式，亦起用屏下指紋感應解鎖技術。到底 Nokia 9 PureView 的蔡司 5 鏡頭拍攝功能，是否足夠彌補使用上一代處理器的遺憾？記者收到可靠消息，Nokia 9 PureView 很大機會在 3 月中正式登陸香港，大家到時候記得留意我們的第一手測試報告。