Microsoft Hololens 2 MWC 2019公開！模擬真實手術「超執刀」？

【Microsoft Hololens 2】微軟於世界移動通信大會（Mobile World Congress 2019 / MWC 2019）中，宣佈推出結合虛擬實境（Virtual Reality / VR）及擴增實景（Augmented Reality / AR）而成混合實境（Mixed Reality）的新一代Hololens 2，並支援新設備、應用程式，服務和合作方案，進一步實現於電影《未來報告》中將合成影像結合現實環境的應用！

去年年中Microsoft一直有對Hololens 2推出前作出修定，直至日前微軟才正式於MWC 2019中宣布於2019年內推出；新HoloLens 2最大改進在於其可視表面，每個可視角度由47個像素組成，另外整體以低功率消耗令系統長時間使用將更慳電。至於頭戴裝置的重量，以輕質碳纖維材料製造，減輕長期戴上裝置時的重量負擔，另外在散熱管理方面，亦有熱導板幫助機體散熱，

Microsoft Hololens 2改進頭戴裝置重量

全息影像互動

Microsoft Hololens 2以最新TOF深度傳感器配合人工智能及語義理解，可以用手勢操控全息影像，示範片中亦強調以手勢操作模擬設計電單車、舞台設計甚至模擬進行外科手術，以模擬訓練代替實際練習。

Microsoft Hololens 2模擬外科手術，提供像真度極高的模擬實習

利用Hololens 2進行互動舞台控制

Microsoft提供配合Hololens 2專用的混合實境（Mix Reality）應用程式，包括Dynamics 365 Remote Assist、Dynamics 365 Layout及新的Dynamics 365 Guides，可配合各行業上的實際需要而設計相應的應用程式或設計項目。Hololens 2亦支援Microsoft Azure雲端服務，可提供混合實境所需語音和視覺智能，並可使用雲端服務儲存、保安及應用程式更新。

頭戴裝置與上代設計相若，鏡面可視角度更細密，另支援自家Dynamic 365設計專用應用程式 （網上圖片）

商用級售價

HoloLens 2確定於2019年內發售，定價3,500美元（約27,300港元），先發地區包括美國、日本、中國、德國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、澳洲以及新西蘭。