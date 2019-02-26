Nokia 9 PureView 香港真實試拍、實測蔡司 5 鏡影相有幾勁！

Nokia 9 PureView 這台配備 5 鏡頭 Carl Zeiss 蔡司認證的嶄新拍攝手機終於正式發布，原來 Nokia 曾經委託專業攝影師 Tuomas Harjumaaskola 為手機（下稱 Nokia 9）進行試拍，部分照片更在香港拍攝，不如大家就從最熟悉的地方，親身見證一下蔡司 5 鏡頭的威力。

Nokia 9 PureView 以嶄新 5 鏡頭蔡司認證鏡頭作為拍攝模組，5 台鏡頭分別為 3 台 1200 萬像素 f/1.8 單色鏡頭及 2 台 1200 萬像素 f/1.8 RGB 鏡頭的組合，每次拍攝照片都以 5 鏡齊拍，並以不同顏色的單色鏡頭去收集該色域的完整光譜，令 Nokia 9 可以拍攝出遠比一般相機更廣闊的光暗反差動態範圍，特別適合在香港這種以城市夜景以聞名的都市進行拍攝。

Nokia 9 PureView 的 5 鏡頭蔡司拍攝系統以全新技術，令手機可以拍攝極高光暗反差動態範圍的相片，香港的城市夜景就是最好的測試地點。（Nokia）

Nokia 亦特別邀請了芬蘭藉的專業攝影師 Tuomas Harjumaaskola 試用 Nokia 9，而 Tuomas 在試用的過程中，更選址香港拍攝了不少令人訝異的相片，大家不妨從 Nokia 9 的鏡頭中，看看大家熟悉的香港。

Nokia 9 PureView 在香港拍攝的測試相片（按圖放大）

一度曾經改名做「囍歡里」的利東街，大紅燈籠在照片中非常真實。（Tuomas Harjumaaskola）

+ 7 + 6 + 5

配合蔡司 5 鏡頭拍攝系統，Nokia 9 PureView 除了可以做到驚人的光暗反差動態範圍外，亦可以記錄達 1200 層景深數據，令相片更具立體感。3 個單色鏡頭各自收集相關色域的光譜，令手機採光率遠高於正常手機、相機，亦令相片的細節，低光的表現更加出眾。可以說，Nokia 9 PureView 不單止帶來嶄新的手機拍攝技術，更可以說已經是整個拍攝技術上的一個突破。除了香港的試拍相片外， Tuomas Harjumaaskola 更將 Nokia 9 帶到其他地方試拍，大家不妨再欣賞一下。

Nokia 9 PureView 其他地方試拍（按圖放大）