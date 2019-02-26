Sony Xperia 1上手試：最強電影感手機屏幕現身？【MWC2019直擊】

Sony在MWC發表配備21:9屏幕的Xperia 1，雖說21:9屏幕不是新鮮事，但其顯示質素卻是比一眾手機高。很可借，發布會現場的手機是無法自行試用，可是從Sony的展示區可看到，Xperia 1的屏幕絕對有電影級數，Sony更稱Xperia 1的屏幕媲美自家的專業顯示屏。

縱使Xperia 1用上21:9屏幕，惟拿上手的感覺仍是輕巧，沒有「頭重尾輕」的情況出現，就算橫向操作亦感覺良好。事實上，Xperia 1的屏幕之能有高品質顯示，主要是擁有1,644 x 3,840解像度的OLED，更支援HDR顯示，配合Dolby Atmos音效，令觀看影片有如戲院的體驗。

以Xperia 1的21:9屏幕打機，相對於16:9屏幕顯示到更多內容。

Xperia 1的21:9屏幕不單在觀看電影時能以全屏幕顯示，日常使用也能在同一畫面能顯示更多來容，說實用程度是不容置疑，尤其是當同時啟動兩個應用程式後，就算需要輸入文字，屏幕出現的鍵盤也不會影響應用程式所顯示的內容。但有一點要留意，就是觀看傳統16:9的影片，屏幕左右兩邊必然會出現黑邊位。

機身修長的Sony Xperia 1

由於現場的Xperia 1仍是工程機的關係，因此筆者無法在現場進行測試，不過Sony在場上設有不同的展示區，用以示範Xperia的重點功能。令筆者較有印象是，Sony以自家的專業顯示屏跟Xperia 1的屏幕作比較，筆者肉眼是看不到兩者顏色的差別。

Sony以自家的專業顯示屏跟Xperia 1的屏幕作比較，肉眼是看不到兩者顏色的差別。

在玩手遊方面，除官方所說的三個遊戲是能以全屏幕顯示外，以筆者的經驗得知，大部份遊戲應可在21:9屏幕中正常顯示，正如當時由16:9屏幕轉至18:9屏幕一樣，而其他應用程式相信也能以全屏幕顯示。順帶一提，Xperia 1還未有在港推出時間，但有消息指會在第二季左右發售。

Sony Xperia 1 機身細節（按下圖放大解說）

Sony 5G手機現身

在Sony展場的一角，展出了仍在開發的5G工程樣版手機，還在執行數據傳送測試（傳送速度每秒約有2Gbps）。目測該5G手機用上21:9屏幕，而屏幕下方佔用了不少空間用來存放組件。雖官方沒有該5G手機的規格，但可以肯定是用上Qualcomm Snapdragon 855處理器及Qualcomm X20數據晶片。很可惜，這台Sony 5G手機還未有推出市場的時間表。