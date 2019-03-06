【輪到你了！】西野七瀬、田中圭、原田知世新劇謎之交換殺人遊戲

由秋元康企劃及提案，打造日本電視台史上繼1994年10月、1995年1月播出的《静かなるドン》後睽違25年第二部橫跨兩季的超大型日劇，公開了預定在今年4月、7月兩個季度於日本電視台播放的《あなたの番です》（暫譯：輪到你了）的參演名單。劇情是以擔任雙主演的原田知世及田中圭，兩人飾演的新婚夫婦住入了新公寓，但卻發現周圍的人離奇死亡，隨後竟發現原來這個公寓的住客們會玩「交換殺人」的遊戲，互相把想殺的人寫在紙上再隨機交換，進行毫無動機的殺人行動…

前乃木坂46成員西野七瀬，與田中圭、原田知世在全新日劇全新日劇《あなたの番です》（暫譯：輪到你了），捲入了困獸鬥式的交換殺人遊戲（圖片來源：日本テレビ）

這次除了公開兩名主演，還有其他重要角色，包括了各式被捲入交換殺人事件的公寓住客。日前剛才從乃木坂46畢業，正式朝女演員之路邁進的西野七瀬、實力派女演員木村多江、以及在許多日劇及電影中都可以看見其身影的實力派男演員生瀬勝久，還有飾演極具個性的大廈管理員，實力派演員竹中直人都將加入本劇陣容，眾多超強演員齊聚一堂鬥戲，也讓本作更加令人期待。

其中西野所飾演的是住在202號房，外表成熟的21歲理科大學生黒島沙和，是一名不知為什麼身體總是有某處受傷的女生。對此，西野表示：

有機會能夠讓我參與這部作品，真的非常開心。雖然也有感到緊張，但與一起演出的大家以及工作人員們集結在一起，希望能夠打造出超棒的作品。從今年春天開始到夏天結束的時間，為了能夠讓大家好好期待每周播出的《あなたの番です》會繼續努力！ 西野七瀬

另外，安藤政信、淺香航大、奈緒、山田真歩、三倉佳奈、大友花戀、金澤美穂、坪倉由幸（我が家）、中尾暢樹、小池亮介、井阪郁巳、荒木飛羽、袴田吉彦、片桐仁、真飛聖、和田聰宏、野間口徹、林泰文、片岡禮子、皆川猿時、徳井優、田中要次、長野里美、阪田マサノブ、大方斐紗子、峯村リエ全部共超過30名演員都將加入本作演出陣容。

按圖看出演《輪到你了》卡士▼

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還有這次日本地上波將與線上影音串流網站Hulu合作同步的原創故事內容「扉の向こう」，在這部作品中將可以看到在電視上看不到的公寓住客們更真實的樣貌，互相發現對方有古怪的住客究竟會有什麼樣的行動？他們的生活日常又是怎樣的？奇特的單身生活、衝擊的秘密、悲傷的過去、異常的執念…「交換殺人」的真相到底是？關於這群被捲入隨機殺人遊戲的住客，將有超過20集度身訂做的原創內容，日劇Fans不容錯過。

【西野七瀬有話說】

西野所飾演的是住在202號房，外表成熟的21歲理科大學生黒島沙和，是一名不知為什麼身體總是會受傷的女生（圖片來源：日本テレビ）

我是飾演黒島沙和的西野七瀬，有機會能夠讓我參與這部作品，真的非常開心。雖然也有感到緊張，但與一起演出的大家以及工作人員們集結在一起，希望能夠打造出超棒的作品。從今年春天開始到夏天結束的時間，為了能夠讓大家好好期待每周播出的《輪到你了》會努力下去！ 西野七瀬

按圖看《輪到你了》（あなたの番です）公寓住客角色分布▼

《輪到你了》（あなたの番です）公寓住客角色簡介： 房號：角色名稱、角色個性／演員 101號室：久住讓（45）單身。很俗的上班族。明明住在一樓卻很常搭電梯。／袴田吉彦 102號室： 兒嶋佳世（42）在自己的住家開設給孩子的英語會話教室。／片岡禮子 兒嶋俊明（45）在地圖公司上班，幾乎不回家的。／坪倉由幸（我が家） 103號室： 田宮淳一郎（58）提前退休的前菁英銀行行員，作事過於一板一眼的關係幾乎沒什麼通融空間。／生瀬勝久 田宮君子（55） 妻子。努力與丈夫維持關係、默默支持着笨拙的丈夫。／長野里美 104號室： 石崎洋子（35）家庭主婦。對於自己兩名小孩相當熱愛。／三倉佳奈 石崎健二（39）市公所職員。做事認真腳踏實地。／林泰文 201號室： 浮田啓輔（55）暴力團旗下的小成員。通情達理的個性。／田中要次 妹尾あいり（21）男性美容院店員。是個食客。像是浮田女兒般的存在。／大友花恋 柿沼遼（21）8+9風格浮田的小弟。是個食客。あいり的戀人。／中尾暢樹 202號室：黒島沙和（21）理科女大生。相當成熟。身體一直總是有某地方在受傷。／西野七瀬 203號室： シンイー（22）中國來的留學生。在附近的不丹料理店打工。／金澤美穂 クオン（21）越南人的水泥匠實習生。其實是違法居留。シンイー的愛人。／井阪郁巳 イクバル（45）孟加拉人工程師。／バルビー 204號室：西村淳（38）單身。經營小規模的外食連鎖店的公司社長。／和田聰宏 301號室：尾野幹葉（25）單身。在有機蔬菜宅配服務公司工作。喜愛有機農業。／奈緒 302號室： 手塚菜奈（49）運動機能衣等的設計師。很溫柔作事很腳踏實地的大媳婦。喜歡看奇幻書籍。／原田知世 手塚翔太（34）體育健身教練。個性開朗天真爛漫。犬系丈夫，愛慕妻子就像是對自己的飼主一樣。／田中圭 303號室：空室 304號室：北川澄香（42）單親媽媽。電台主持人。工作太忙碌了常把孩子拋在一旁。／真飛聖 401號室：木下あかね（38）單身。一邊抹消自己的存在感，一邊觀察着居民的動向。／山田真歩 402號室： 榎本早苗（45）專業家庭主婦。大樓管委會會長。跟菜奈關係不錯。／木村多江 榎本正志（48）丈夫。警視廳すみだ署生活安全課課長。努力出人頭地中。／阪田マサノブ 403號室：藤井淳史（43）單身。大學醫院整形外科的勤務醫生。很想結婚但沒什麼桃花。／片桐仁 404號室：江藤祐樹（23）單身。開發app的IT創業家。／小池亮介 501號室：佐野豪（42）謎之男子。時常使用外面的階梯搬運超大貨物。／安藤政信 502號室： 赤池美里（50）職業家庭主婦並為幸子的照顧付出許多心力。。／峯村リエ 赤池吾朗（52）夫。商社勤務。有兩個獨立的小孩。懦弱的性格。／徳井優 赤池幸子（78）姑。輪椅生活。似乎與美里關係不錯…。／大方斐紗子

【公寓外的登場人物】 公寓管理人：床島比呂志（60）住在公寓附近。自以為是又厚臉皮。不懂得察言觀色。／竹中直人 警視庁すみだ署刑警：神谷将人（26）警員。推理能力及洞察力都相當強。／浅香航大 水城洋司（48）一般職員。害怕刑警。有時看起來軟弱有時說話一針見血。／皆川猿時 細川朝男（45）菜奈以前工作的設計事務所社長，像是跟蹤狂一般的跟著菜奈。／野間口徹

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】