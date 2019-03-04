Tesla Model Y平價SUV即將登場！Elon Musk暗示車價及性能與3分別

數碼生活
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早前Tesla公布將會推出平價的Model 3、以及將全球Model S及X減價之後，最近Tesla CEO「Elon Musk」再放風，將會3月中正式公布平價版SUV「Model Y」，究竟新車將會有什麼特點？

Tesla CEO「Elon Musk」早前於Twitter上透露，將會在3月14日正式公布Model Y新車，而該新車正是入門版、更廉宜的SUV旅行車。其實Model Y的定位正是Model X的平價版，亦都是與Model 3同級的入門車。以價格定位而言，入門版將會是Model 3以及Model Y、中級進階版則是Model S及Model X，而頂級性能版則是Roadster。

由房車、SUV、跑車到貨車，Tesla都已經各自推出不同型號滿足各車主。（Tesla）

另外Elon Musk亦透露了Model Y新車的細節，例如車廂會比Model 3大10％、成本亦都會比Model 3貴10％；性能雖然會比Model 3稍為提升，但續航距離亦會減少一點；另外，亦指出新車並不會有「鷗翼」設計，這無異對於不少車迷而言有點失望。如果根據現時透露的消息估計，Model Y的售價大約會在40000美元左右（約31萬港幣／未連登記稅），如果計埋初次電動車登記稅就約40萬、一換一計畫則只需$31萬，的確相當抵玩。不過究竟新車售價如何及幾時出車，相信就算公布後都要等多兩三年後才有機會到港。

Tesla Model 3到港車身細節（按下圖放大解說）

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