Samsung Galaxy Fold　第三方 Spigen 保護套曝光

Samsung Galaxy Fold 早前正式發布，而 Spigen 亦終於展出有關 Samsung Galaxy Fold 保護套的設計，為這部價值不菲的手機帶來全面的保護。（文：黎生）

Samsung Galaxy Fold 早前正式發布，售價高達 US$1,980，即約港幣 $15,540，價值不菲，因此必須有個周全的手機保護套，才能讓人安心使用。雖然官方發布時所展出的包裝盒內，有疑似保護套的產品，但卻未能看清楚其保護效用。不過，Spigen 最近釋出有關 Galaxy Fold 的手機保護套設計，首次讓坊間看清楚如何確保 Galaxy Fold 能安全使用。

Spigen 將為 Galaxy Fold 帶來三款保護套。（Spigen）

Spigen 一共為 Galaxy Fold 提供三款保護套，分別是 Tough Armor、Thin Fit 及 Ultra Hybird。三款保護套均採用同款設計，即使 4.6 吋封面屏幕的邊框依然緊密包裹，確保手機不會因意外而跌花。不過，目前還沒清楚了解到 Galaxy Fold 的保護套如何保護手機的鉸位設計，還是讓人有一點擔心。

Spigen 將會推出的 Samsung Galaxy Fold 保護套（按圖放大）

Spigen 將為 Galaxy Fold 帶來三款保護套。（Spigen）

幸好 Samsung Galaxy Fold 要到 2019 年第二季才會正式推出，相信期間將有足夠時間，讓手機保護套廠商或 Samsung 為 Galaxy Fold 的鉸位提供一個周全的保護方案。



來源：TheVerge