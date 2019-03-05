Huawei 新手機設計流出　或將推滑蓋全面屏手機

Huawei 雖然已發布首部摺屏手機，但品牌原來還打算推出滑蓋全面屏設計，讓全面屏手機進一步普及。（文：黎生）

Huawei 摺屏手機 Mate X 才剛剛發布，坊間便流出 Huawei 另一款手機的設計專利圖。專利圖所見，Huawei 正在研發旗下首部滑蓋全面屏手機，將雙攝前置鏡頭及 LED 補光燈收藏於滑蓋之下，使手機達到真正的全面屏顯示效果。而且就專利圖所示，手機的下巴及額頭亦不算太闊，真機效果讓人期待。

坊間指 Huawei 將可能推出自家的滑蓋全面屏手機。（LetsGoDigital）

另外，專利圖亦顯示了 Huawei 滑屏手機的機背，當中並未有找到指紋感應器的蹤跡，意味著新手機將會搭配屏幕指紋解鎖技術，以提升用家的使用體驗。

Huawei 滑蓋全面屏手機將可能採用前後雙攝配置。（LetsGoDigital）

由於 Huawei 旗下的 Honor 早已推出同類滑蓋機款 Magic 2，即 Huawei 亦應已掌握相關技術，故坊間預計 Huawei 自家滑屏手機將有可能於短期內推出，並有可能是中階機款，讓更多用家可以體驗滑蓋全面屏手機的優點。



來源：LetsGoDigital