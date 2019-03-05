iPhone 7 翻新機平玩兩千幾　抵過二手購買方法公開

2000蚊買到iPhone 7？咁咪仲抵過印度批平6s？但上香港官網，iPhone 7 定價明明最低都要 $3,899，點樣可以近半價買到？即刻教你！

Apple 的 iPhone Refurbished 翻新機是不少經常轉款，不介意二手機的朋友平玩 iPhone 的方法，在北美地區尤其受歡迎，不過香港的 Apple 就未有推出旗下的 iPhone 翻新機，Reburbished 的選擇主要限於 MacBook 及 iPad 系列。

大家在登入 Amazon 之後，應該先設定香港的收件地址，那麼搜尋的時候就可以找到會送件到香港的賣家。（截圖）

其實北美市場除了 Apple 官方的 Refurbished iPhone 之外，Amazon 上面亦有不少大型網店推出 Refurbished 的 iPhone 手機。雖然這些手機並非來自 Apple 認證供應商，不過 Amazon 自家亦有一套 Amazon 合格供應商，翻新機除了經過測試、電池確保有 80% 以上的壽命，及徹底清潔翻新外，這些翻新機更提供 Amazon 的 90 日免費更換或退款保證。

iPhone 7 翻新機抵玩價（按圖放大）

Amazon 不少產品都已經可以直接付運到香港，運費大約是一百多港元，而在香港屬於最入門型號的 32GB iPhone 7，在 Amazon 上面的翻新機，售價大約在 US$260 到 US$339 左右，折合港幣 $2,040 到 $2,660 之間，主要的分野是視乎顏色及新淨程度。

記者成功購買 iPhone 7 翻新機（按圖放大）

注意 CDMA 版本不能在香港使用

大家只要在 Amazon 搜尋「refurbished iPhone 7 unlocked」或者「iPhone 7」之類的關鍵字，就可以找到為數不少的 iPhone 7 翻新機，記者測試過，不論以香港信用卡付費，或者付運到香港的地址都可以成功發貨。不過大家要注意，美國同時提供 GSM 及 CDMA 版本的 iPhone，當中只有 GSM 制式可以在香港使用，選購時記得要留意啦！

連結：iPhone 7 翻新機在 Amazon 的搜尋結果