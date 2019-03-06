【摺屏手機一覽】Samsung、Huawei搶灘做一哥　百家齊鳴逐一介紹

我們到底需不需要摺疊屏手機？這個問題可能華為、三星們都沒想明白！

華為（Huawei）Mate X（外灘提供）

都2019年，人類再將手機造成甚麼形狀都應該不會驚訝。然而，為甚麼這麼多廠商不約而同地把手機摺疊起來？

難道這是手機之神出的甚麼命題作文嗎？還是說，這幾家品牌的大佬私下打賭：誰能做出最厲害的摺疊屏手機？

最像樣的結論是，柔性屏的技術難題終於被克服了，使得手機屏幕摺疊成為了可能。

那麼到底有多少家廠商最近「彎」了？

三星（Samsung）Galaxy Fold（左）、華為（Huawei）Mate X（右）（外灘提供）

首先你肯定會想到華為的Mate X，或者是三星Galaxy Fold。如果你是數碼控，可能還看過小米摺疊屏手機的諜照。

事實上，除了這三家之外，最近和摺疊屏手機扯上關係的品牌還有好多，讓我們來盤點一下。

華為 HUAWEI Mate X

價格：RMB 17500（約20,500港元）

上市時間：2019年中

華為（Huawei）Mate X（外灘提供）

在上月底巴塞羅那舉行的世界移動通信大會（MWC）上，華為公布了摺疊屏手機 HUAWEI Mate X（此處響起BGM《華為美》）。

目前市面上摺疊屏手機外形都大同小異，華為Mate X就代表著摺疊屏手機的主流設計，一個大屏幕對摺成了一個正常手機大小，正面主屏幕6.6英吋，背面還有個6.4英吋的小屏幕。

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在完全展開後，手機變成了一個搭載8吋OLED顯示屏的「平板電腦」。

由於在MWC上展出了實物（技術展示用機）供媒體上手試玩，Mate X目前還是走在了所有品牌摺疊屏手機的前頭。

在摸過實物，感受過摺疊屏後，海外媒體給出的評價還是不錯的。雖然目前工程機展開後機身還不是太平整，有一點點角度。手機在展開模式下，能支持雙屏多任務操作，比如同時回短信和用瀏覽器看網頁。

摺疊屏幕後，手機支持「鏡像智拍」雙屏預覽功能，比如你用手機給對像拍照，她能從手機背面的小屏看到自己的實時影像，方便擺pose。

背面最側邊有一個凸起的條條，上面集合了指紋識別部件和Leica三攝像頭。另外，由於Mate X上所搭載的Kirin 980處理器為Balong 5000基帶版本，意味着它將支持5G。

至於價格，8GB+512GB 版本的定價為 2299 歐元，折合人民幣約 17500 元（約20,500港元）。

三星 Galaxy Fold

售價：RMB 13000（約15,240港元）

上市時間：4月26日

Spigen 將為 Galaxy Fold 帶來三款保護套。（Spigen）

三星的摺疊屏手機比華為早幾天亮相，在MWC前一周，三星在Galaxy S10的發布會上冷不丁掏出了Galaxy Fold，給了三爽粉一個大驚喜。

Galaxy Fold的外形和華為Mate X整體類似，最大的不同是摺疊方向——Mate X是向外摺疊，Galaxy Fold則是向內摺疊，像一本書一樣打開，從小屏變大屏。

Galaxy Fold打開狀態下屏幕為7.3吋，摺疊狀態下小屏幕為4.6吋。在通常的手機使用場景下用小屏，張開後最多支持3個app同時運行。如果你在摺疊狀態下看地圖，展開手機後地圖也會隨之展開。

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和Mate X把攝像頭集中在一側不同，Galaxy Fold的攝像頭分布非常復雜，總共6枚攝像頭，其中三枚後置攝像頭摺疊狀態下位於機身背面，一枚前置攝像頭在正面；手機展開後內部還有兩枚前置攝像頭，用來拍攝帶有景深虛化效果的自拍照。

這台摺疊屏手機同樣價格不菲，起售價1980美元，約合人民幣13377元（約15,240港元），將推出LTE和5G版，預計於4月26日開賣。

柔宇科技 FlexPai

售價：8999元起（約10,550港元）

上市時間：已接受預定

柔宇科技 FlexPai（外灘提供）

華為和三星這兩家大廠並不是最早推出摺疊屏手機的品牌，走在他們前頭的是一家名為柔宇科技的深圳公司。

早在去年11月，柔宇科技就官宣了自己的摺疊屏手機柔派FlexPai，並直接拿出了真機。今年1月的CES和2月的MWC，柔派都真機亮相，接受世界媒體把玩。

和華為、三星的方案不同，柔派只有一塊7.8吋大屏，向外翻摺變成手機尺寸。從現場上手畫面來看手機流暢度還不錯，但是摺疊之後機身中間的空隙非常大，整個厚度達到15mm。

從去年12月開始，柔派就已經在官網上接受預定，起售價8999元，最高配置8GB+512GB售價12999元（約15,240港元），直追三星。

重點是，雖然官網預售頁面始終顯示「本商品為熱銷商品，放量在即」，12月就開始接受預定，但是直到現在還沒發貨，網絡上吐槽聲一片。

小米雙摺疊手機

工程機階段

小米雙摺疊手機（外灘提供）

在1月23日，小米總裁林斌在微博上公布了小米雙摺疊手機，當然他也申明這只是一台工程機，「如果大家喜歡，我們會考慮未來做成量產機發布」。

和其他摺疊屏手機不同的是，小米這部手機是由兩側向背面中間摺疊，也就是林斌所說的「雙摺疊」。

小米雙摺疊手機（外灘提供）

小米雙摺疊手機（外灘提供）

小米方面對於這次摺疊屏手機的熱潮顯得相當理智，該公司國際產品與市場總監宋嘉寧在被問到可摺疊手機何時上市時回應道：「我們希望等到摺疊技術更成熟後再宣布，我們正在嘗試各種不同的可摺疊概念。」

言下之意這款雙摺疊手機只是秀秀肌肉而已，不會湊熱鬧強推上市。

OPPO摺疊屏手機

工程機階段

Oppo摺疊手機（外灘提供）

和小米一樣，OPPO對於摺疊屏手機的態度也是「可以，但沒必要」。

OPPO副總裁沈義人上周也在微博上曬出了自家摺疊屏手機的照片，還表示本來是準備在2月23日的OPPO創新大會上發布這款手機的，但覺得意義不大，就取消了。

「目前這個階段看來，摺疊後屏幕變大，和可以摺疊，並沒有帶來用戶體驗上的巨大提升。」沈義人說，如果想買的人足夠多的話，OPPO會考慮量產。

聯想概念摺疊平板手機Folio

三年前的概念機

聯想（Lenovo）概念摺疊平板手機Folio（外灘提供）

要論先來後到，聯想說自己最有發言權，董事長兼CEO楊元慶在巴塞羅那就快人快語，認為現在發布的這些摺疊屏手機產品，都沒有超出聯想三年前在Techworld上曾經發布的概念摺疊屏手機。

「關鍵還都是PPT產品，發布完了就放在玻璃罩裡面，也不讓人碰。價格也是高高在上，可以買好幾個平板電腦了。」

楊元慶透露，對於摺疊屏手機聯想一直都有立項參與，只是集團對於移動業務還沒有盈利要求，處於投入的階段。「我們內部對這樣的項目也有評估，認為現在摺疊屏手機還不到真正能夠面向消費者的時候。」

摩托羅拉（Motorola）摺疊版Razr

研發中

摩托羅拉（Motorola）摺疊版Razr（外灘提供）

按現在的市場份額論，曾經的老大哥摩托羅拉只能算弟弟，但畢竟情懷還在。這次趕趟出摺疊屏手機，就有傳言稱摩托羅拉將會復刻經典刀鋒（Razr）系列，並把它從傳統翻蓋機改造成摺疊屏手機。

據外媒報道，摩托羅拉全球產品副總裁Dan Dery確認了「今年會出摺疊屏手機」這一消息，並稱上市時間不會晚於其他品牌的摺疊屏手機。

摩托羅拉（Motorola）摺疊版Razr（外灘提供）

此前摩托羅拉申請的摺疊屏專利也展示了類似Razr V3系列的摺疊模式，和上文其他品牌邏輯相反的是，摩托羅拉專利顯示的是把一個正常大小的屏幕摺疊成體積更小的手機，便攜性將成為最大優勢。

努比亞nubia α

售價：RMB 3400元起（約3,985港元）

上市時間：未知

努比亞nubia α（外灘提供）

在這次摺疊屏手機大戰中，最不走尋常路的要屬努比亞了，他們利用了柔性屏形變的特性，直接把手機做成了腕錶。

這款nubia α採用了一塊4吋的柔性屏，為了滿足彎曲需要屏幕共有11個分層，屏幕厚度卻只有0.64mm。機身正面有一顆500萬像素攝像頭，可以用來拍照和視頻通話。

努比亞nubia α（外灘提供）

nubia α搭載驍龍2100處理器，配備1GB+8GB的存儲，電池待機時長可達一周。努比亞還為其打造了名為「αOS」的系統，支持凌空手勢操控，聽起來很厲害。

這款腕錶手機售價449歐元起，約合人民幣3400多（約3,985港元）。

這麼多品牌同時發力，這勢頭仿佛今年下半年就是摺疊屏手機的天下了。

但目前對於摺疊屏手機，大多數網友還是持保留態度。一個普遍的疑慮是耐用性，手機這樣摺來摺去，屏幕和鉸鏈看起來很容易壞。而且柔性屏如果沒法像傳統屏幕那樣在表面覆蓋玻璃，怎麼保護屏幕也是個大問題。

然後更重要的一點考慮是，我們為甚麼要買摺疊屏手機？何況這麼貴。

Oppo摺疊手機（外灘提供）

就我們已有的手機使用場景來說，我們現在還無法想像在甚麼場合下會用到摺疊屏手機，以及有哪些我們日常必備的app需要使用到摺疊屏。

從現在來看，摺疊屏手機更多是一個噱頭，或者說更像是每家品牌展示最前沿科技實力的舞台。就像小米、OPPO所表達的那樣，我們也可以做，但是沒必要，這玩意兒真的實用嗎？

說到底，大眾消費品最終還是要放到市場上檢驗的，等三星和華為的摺疊屏手機真的開賣發貨了，我們再來看看這個黑科技產品是否代表着未來趨勢吧。

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