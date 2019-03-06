Honor 20 規格及外型流出、性能料直迫 Huawei 一線旗艦？

Huawei Honor 繼早前推出的 View 20 後，坊間又流出有關新手機 Honor 20 的規格外型設計。目前已知手機將會採用三攝配置，包括大受好評的 4,800 萬像素主鏡外，亦有 2,000 萬像素及 800 萬像素 3x 光學變焦鏡頭，拍攝能力實用出眾。除此之外，手機亦預計將會採用 Kirin 980 處理器，為手機帶來旗艦級的效能，強化用家的使用體驗。（文：黎生）

Huawei Honor 20 的電腦圖曝光，疑似採用與 P20 Pro 同樣的三鏡頭設計。 目前 Honor 20 只有機背設計流出，但因為看不到機背設有指紋感應器，故相信 Honor 20 亦會採用 Huawei 的屏下指紋技術。另有消息指 Honor 20 手機將會採用 6.1 吋 OLED 水滴屏設計，使手機亦能提供不俗的全屏使用效果，設計頗為實用。

至於其他規格方面，Honor 20 被指將會有三個版本，分別是 6GB RAM / 128GB ROM、8GB RAM / 128GB ROM 及 8GB RAM / 256 GB ROM，而三個版本的預計售價分別是 RMB 2,999、RMB 3,399 及 RMB 3,799。