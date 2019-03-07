Samsung Galaxy S10買機攻略　中移動香港平過千？

Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 在中國移動香港出機，雖然未有提供零機價優惠，但簽約上台依然可以享用機價減免，而且不論是那一個型號，減價最少都有一千元以上。

雖然 Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 在中國移動香港出機，就未有提供零機價優惠，而且暫時只有一個轉台的服務計劃可以選擇，不過簽約 24 個月買機，不論是 S10e、S10 或者 S10+ 同樣可以享有機價減免，適合預算不多的朋友選擇。

Samsung Galaxy S10+ 及 S10 系列在邊個網絡商出機好？

即刻睇 3HK 有咩優惠

即刻睇 csl. 及 1010 有咩優惠

即刻睇 SmarTone 有咩優惠

中移動香港預訂 Samsung S10 系列未有零機價優惠，不過簽約買機最少都可以便宜一千元。（中移動香港）

在中移動香港出 Samsung Galaxy S10 系列，其中一個最大好處是簡單，選用 $188 月費 + $18 隧道費簽約 24 個月，就可以使用優惠價購買 S10 系列。大家要是攜號碼上台的話，更可以免去 $18 隧道費。而月費計劃已經包括 4.5 G 全速的 20GB 平地數據，及隨後 FUP 無限數據（網絡資源將因應網絡情況而分配會較少，不能夠 tethering），另外 2GB 大灣區數據，一般用戶應該是頗足夠的。

至於優惠價方面，簽約後購買 Samsung Galaxy S10e，可以享有 $1,200 折扣優惠（原價 $5,298），而 Samsung S10 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本則享有 $1,400 優惠（原價 $5,998），至於 Samsung S10+ 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本，則可以享有 $1,500 優惠（原價 $6,998）。另外，預訂的朋友更有機會獲得原廠立架式電池背蓋，不過數量有限。現時詳細優惠並未在中國移動香港網站刊登，大家到門市記得小心問清楚，不要錯過優惠價出機呀。

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u



*優惠受條款及細則約束