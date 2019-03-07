Samsung Galaxy S10買機攻略　中移動香港平過千？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 在中國移動香港出機，雖然未有提供零機價優惠，但簽約上台依然可以享用機價減免，而且不論是那一個型號，減價最少都有一千元以上。

雖然 Samsung Galaxy S10 plus、S10 及 S10e 在中國移動香港出機，就未有提供零機價優惠，而且暫時只有一個轉台的服務計劃可以選擇，不過簽約 24 個月買機，不論是 S10e、S10 或者 S10+ 同樣可以享有機價減免，適合預算不多的朋友選擇。

Samsung Galaxy S10+ 及 S10 系列在邊個網絡商出機好？

即刻睇 3HK 有咩優惠

即刻睇 csl. 及 1010 有咩優惠

即刻睇 SmarTone 有咩優惠

中移動香港預訂 Samsung S10 系列未有零機價優惠，不過簽約買機最少都可以便宜一千元。（中移動香港）

在中移動香港出 Samsung Galaxy S10 系列，其中一個最大好處是簡單，選用 $188 月費 + $18 隧道費簽約 24 個月，就可以使用優惠價購買 S10 系列。大家要是攜號碼上台的話，更可以免去 $18 隧道費。而月費計劃已經包括 4.5 G 全速的 20GB 平地數據，及隨後 FUP 無限數據（網絡資源將因應網絡情況而分配會較少，不能夠 tethering），另外 2GB 大灣區數據，一般用戶應該是頗足夠的。

至於優惠價方面，簽約後購買 Samsung Galaxy S10e，可以享有 $1,200 折扣優惠（原價 $5,298），而 Samsung S10 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本則享有 $1,400 優惠（原價 $5,998），至於 Samsung S10+ 的 8GB RAM + 128GB ROM 版本，則可以享有 $1,500 優惠（原價 $6,998）。另外，預訂的朋友更有機會獲得原廠立架式電池背蓋，不過數量有限。現時詳細優惠並未在中國移動香港網站刊登，大家到門市記得小心問清楚，不要錯過優惠價出機呀。

而家喺3香港預訂全新Samsung Galaxy S10 | S10+，$0機價，月費$408起，每月8GB本地數據 + 中 ‧ 港澳通用數據限時升級至每月5.5GB。再享Samsung Galaxy Buds無線耳機 + Samsung LED銀河背蓋(總值: $1,466)！立即預訂: http://bit.ly/2ToFk8u

*優惠受條款及細則約束

Samsung S10 SmarTone 淨機免分期攻略　預訂有著數
Samsung S10 系列預訂有著數　csl. 零機價贈品攻略
Samsung S10 系列入手攻略　預訂有乜著數？　3HK 零機價兼攞贈品
Samsung Galaxy S10 系列極速上市、預訂高容量型號超著數？！
Samsung Galaxy Fold 上手玩影片：摺機功能解構、更多顏色實機睇
Samsung Galaxy Fold 摺芒機正式發布　規格定價發售日即刻睇
Samsung Galaxy S10e 上手速試影片：細細部、好好揸的「旗艦」？
Samsung Galaxy S10、S10+ 上手試　實機超音波指紋掃描勁爽快
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。