《PAF個人音響文化節 2019》即將舉行　「凝聚」世界音樂大不同

2018年在各方面的支持下，第一屆《個人音響文化節》（Personal Audio Fair，PAF）圓滿舉行，從各方的反應，以及推廣個人耳機及個人音響文化的理想，Lyra將於3月22至24日舉辦第二屆《個人音響文化節》，並移師到更大的新展覽場地，讓更多的品牌參與，舉辦更多精彩的活動，繼續為本地耳機發燒友帶來具規模的專業個人聆聽音響展。

新一屆的主題為「凝聚」，有見於本地銷售成績在亞洲地區仍然有指標性，但玩家群組仍然存在明顯的碎片化，較少場合能夠讓不同愛好的玩家真正能夠聚首一堂，互相交流玩機的心得，因此今年希望聚集更多不同的玩家，一同投入這個活動當中。去年在《個人音響文化節》展出的品牌達30個，而且來自世界不同地方，今年更進一步，品牌接近50個，加入不少亞洲區的品牌，包括JVC、Cowon、FiiO、iBasso、Sound Warrior等，連同一眾傳統品牌，如Sony、Sennheiser、Audio Technica、Onkyo & Pioneer等，加上Labkable、FAudio、Aroma等香港品牌代表，能說是凝聚各地新舊品牌。此外，還有一些從未在香港活動曝光的新品牌/新產品，亦會在活動上展示，提升整個活動的吸引力。

來自場地的凝聚力

場地方面，為了容納更多參展單位及入場人士，今年將移師到觀塘The Wave 8樓及9樓，佔地總展覽面積比去年更大。The Wave由工廠大廈活化而成，承繼舊有工業區的建築框架，變成孕育文化的地點、年青人的聚腳地，近年有不少市集、文化活動亦在這個地方舉行，跟今年主題「凝聚」吻合。The Wave所在地點交通便利，由觀塘地鐵站步行只需要7至8分鐘，同時亦有多條巴士線路經附近，加上附近食肆林立，對參展商、參加人士都非常方便。

參展區集中在8樓，各個品牌/參展商分布於自己的展區，並帶同最新/主力產品到現場示範，跟去年一樣，採用近距離的展示檯形式，用家可以跟參展商代理、產品更近距離交流及接觸，而場內亦有聲浪管制，即使是開放式耳筒，到場人士也可以專心聆聽，真正照顧到耳機發燒友的需要。

豐富活動內容

去年《耳機歷史進程展板》得到好評，今年配合主題，將以《影響人生的耳機》為題，邀請本地耳機業界代表，以圖文形式分享對自己影響深遠的耳機產品，聚集不少人的成長經歷，從不同嘉賓的故事，理解市場及技術的變化，同時引起不同年資玩家的共鳴感，即使是新一代玩家，也能透過這些資料認識經典產品。

今年活動集中於9樓主舞台、多功能房，開幕禮、產品發布會都會於主舞台進行，此外亦有不同精彩活動，重點是《狂人學堂期中試》問答比賽，讓不同玩家預先及現場報名，考考他們對耳機及個人音響的認識，贏取不同獎品。講座方面，亦有《點玩個人音響組合?》 講座及《狂人學堂》現場版，讓到場人士吸收更多個人音響知識。多功能房則是小組活動為主，今年Final TANE DIY Workshop更有廠方代表親自主講，能夠以更深入的角度了解DIY的調音理念，另外亦有玩家主題交流及特約新產品試聽時段，而多功能房的活動亦將會進一步更新，敬請留意。

《個人音響文化節2019 / PAF 2019》詳情

活動日期：2019 年 3 月 22至24 日（星期五至星期日）

開放時間：11:00 至 晚上 20:00（星期五）、10:00 至 18:00（星期六、日）

地點：8F & 9F, The Wave, Kwun Tong 觀塘興業街 The Wave

門票：每位 HKD $20 元正

展覽亮點：

展示接近50個國際及本地品牌介紹從未在香港曝光的新品牌/新產品聚集不同愛好的玩家及交流以《影響人生的耳機》為題，邀請本地耳機業界代表作分享《點玩個人音響組合?》 講座及《狂人學堂》現場版《狂人學堂期中試》問答比賽現場購物優惠

售票方式：

1) PAF官方網站預售

2) 活動期間於8樓現場發售

*2019年2月28日前於Lyra Media主站預先登記，可獲得電子門票乙張

【本文獲「Post76玩樂網」授權轉載，原文：【《PAF個人音響文化節 2019》即將舉行】

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