【AirBattery】Android配AirPods都可以睇耳機電量 微調各種設定

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

前不久入手了一直很想買的BeatsX 無線耳機，當我興沖沖地拆開包裝，連上手機後才發現，竟然無法在我的Android 手機上查看耳機的電量！連買手機送的雜牌耳機都能在手機上顯示電量，為什麼堂堂Beats 不行？

連買手機送的雜牌耳機都能在手機上顯示電量，為什麼堂堂Beats 不行？（Appso）

這大概要怪蘋果的封閉性了，作為蘋果親兒子的Beats，人家的耳機本來就是用在iOS 系統上的，為什麼偏要用在Android 上呢？但是既買之則安之，看不到耳機電量確實非常不方便，因此我找到了AirBattery 來幫我解決這一大痛點。

AirBattery 可以用來查看AirPods 和Beats 系列的部分無線耳機的電量，讓你在Android 系統上也能像iOS 一樣更好更方便地使用無線耳機。

AirBattery 可以用來查看AirPods 和Beats 系列的部分無線耳機的電量，讓你在Android 系統上也能像iOS 一樣更好更方便地使用無線耳機。（Appso）

具體支持的耳機型號如下：

AirPods

BeatsX

PowerBeats 3

Beats Solo 3

Beats Studio 3

當我打開耳機，自動連上手機後，屏幕下方就會跳出來一個懸浮窗提示當前的剩餘電量，這一點做得和iOS 非常相像。然後在通知欄也常駐了電量的提示通知，頂部狀態欄也能看到電池的大致剩餘電量。看到電量之後，我的安全感大大增強，再也不怕突然而來的電量耗盡了。

頂部狀態欄可看到電池的大致剩餘電量（Appso）

AirBattery 可以調節最高更新頻率，可以在1、5、10、30 分鐘之間選擇，當更新頻率較低時能夠節省電量。但自動更新電量屬於付費功能，花費不到10 元便可解鎖內購，同時去除廣告。如果想要更好地使用AirBattery 的全部功能，10 塊錢也還是相當划算的。

需要注意的是，即使開啟了最高的更新頻率，電池狀態顯示的間隔也只有10%，也就是只能看到電池在充滿、95%、85%、75% 等之間的狀態。據官方解釋，因為耳機設備只以這一精確度發送數據。

AirBattery 可以調節最高更新頻率，可以在1、5、10、30 分鐘之間選擇（Appso）

省電方面，AirBattery 使用藍牙低功耗（BLE）接口，在我使用這麼長時間來看，總體耗電量一直保持在1% 以下，還達不到藍牙的總體耗電量（1%），所以即使常駐後台，也不會偷跑電量。

AirBattery 還有針對AirPods 的專屬功能，如入耳檢測功能，但這一功能目前處於實驗中，不保證完全可靠，而且只有在一些特定的app 如Spotify、Netflix、YouTube、Google Play Music、Deezer、Apple Music等國外音樂軟件上才能使用，國內的音樂平台估計還不能使用。

AirBattery 還有針對AirPods 的專屬功能，如入耳檢測功能（Appso）

如果想要自定義AirPods 或更改雙擊功能，可以先連上iPhone 或MacBook 進行設置，然後就能在Android 手機上使用了。由於我並沒有AirPods，所以這些功能暫時還不能體驗到。

AirPods 2 推出在即，iOS 用戶翹首以待，有了AirBattery，各位Android 用戶是否也考慮入手一個呢？

單平台：AirBattery 適用於Android 設備，大小2.2 MB，免費含內購，可以升級為Pro 版並去除廣告，售價1.69 澳元（約港幣9元）。

AirPods 2代 沒改色 沒防水 5個不買AirPods 2的理由？
Tenga進駐東京阪急百貨　性商品也能時尚！最型商品竟是Tenga衫？
iPhone XR CSL限時優惠齋機齊色減800　XS Max最高減1200蚊
AirPods 2 有得賣！電量更多、無線充電、支援Hey Siri
Samsung Galaxy Fold 測試機上手玩　摺疊式屏幕最大壞處浮現

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Android手機福利，讓AirPods像連iPhone一樣好用

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。