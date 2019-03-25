【AirBattery】Android配AirPods都可以睇耳機電量 微調各種設定

前不久入手了一直很想買的BeatsX 無線耳機，當我興沖沖地拆開包裝，連上手機後才發現，竟然無法在我的Android 手機上查看耳機的電量！連買手機送的雜牌耳機都能在手機上顯示電量，為什麼堂堂Beats 不行？

連買手機送的雜牌耳機都能在手機上顯示電量，為什麼堂堂Beats 不行？（Appso）

這大概要怪蘋果的封閉性了，作為蘋果親兒子的Beats，人家的耳機本來就是用在iOS 系統上的，為什麼偏要用在Android 上呢？但是既買之則安之，看不到耳機電量確實非常不方便，因此我找到了AirBattery 來幫我解決這一大痛點。

AirBattery 可以用來查看AirPods 和Beats 系列的部分無線耳機的電量，讓你在Android 系統上也能像iOS 一樣更好更方便地使用無線耳機。

AirBattery 可以用來查看AirPods 和Beats 系列的部分無線耳機的電量，讓你在Android 系統上也能像iOS 一樣更好更方便地使用無線耳機。（Appso）

具體支持的耳機型號如下：

AirPods BeatsX PowerBeats 3 Beats Solo 3 Beats Studio 3

當我打開耳機，自動連上手機後，屏幕下方就會跳出來一個懸浮窗提示當前的剩餘電量，這一點做得和iOS 非常相像。然後在通知欄也常駐了電量的提示通知，頂部狀態欄也能看到電池的大致剩餘電量。看到電量之後，我的安全感大大增強，再也不怕突然而來的電量耗盡了。

頂部狀態欄可看到電池的大致剩餘電量（Appso）

AirBattery 可以調節最高更新頻率，可以在1、5、10、30 分鐘之間選擇，當更新頻率較低時能夠節省電量。但自動更新電量屬於付費功能，花費不到10 元便可解鎖內購，同時去除廣告。如果想要更好地使用AirBattery 的全部功能，10 塊錢也還是相當划算的。

需要注意的是，即使開啟了最高的更新頻率，電池狀態顯示的間隔也只有10%，也就是只能看到電池在充滿、95%、85%、75% 等之間的狀態。據官方解釋，因為耳機設備只以這一精確度發送數據。

AirBattery 可以調節最高更新頻率，可以在1、5、10、30 分鐘之間選擇（Appso）

省電方面，AirBattery 使用藍牙低功耗（BLE）接口，在我使用這麼長時間來看，總體耗電量一直保持在1% 以下，還達不到藍牙的總體耗電量（1%），所以即使常駐後台，也不會偷跑電量。

AirBattery 還有針對AirPods 的專屬功能，如入耳檢測功能，但這一功能目前處於實驗中，不保證完全可靠，而且只有在一些特定的app 如Spotify、Netflix、YouTube、Google Play Music、Deezer、Apple Music等國外音樂軟件上才能使用，國內的音樂平台估計還不能使用。

AirBattery 還有針對AirPods 的專屬功能，如入耳檢測功能（Appso）

如果想要自定義AirPods 或更改雙擊功能，可以先連上iPhone 或MacBook 進行設置，然後就能在Android 手機上使用了。由於我並沒有AirPods，所以這些功能暫時還不能體驗到。

AirPods 2 推出在即，iOS 用戶翹首以待，有了AirBattery，各位Android 用戶是否也考慮入手一個呢？

單平台：AirBattery 適用於Android 設備，大小2.2 MB，免費含內購，可以升級為Pro 版並去除廣告，售價1.69 澳元（約港幣9元）。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：Android手機福利，讓AirPods像連iPhone一樣好用】