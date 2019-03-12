Apple 3月25日發布會確定！Airpods 2、TV串流服務及新iPad將登場

Apple 正式以「It's show time」為題，向各大傳媒發出發布會邀請函，相信傳聞已久，將會挑戰 Netflix 的串流服務，及收費的新聞訂閱服務將會是發布會的重點之一。另外，平價版 iPad 及 iPad mini 傳聞亦會推出新版本，加上市場期待的 AirPods 2，今次「It's show time」發布會相信應該不止軟件發布。

Apple 的「It's show time」將會在美國時間 2019 年 3 月 25 日西岸時間早上 10 點（香港時間 3 月 26 日凌晨 1 點），假加州庫帕提諾 Apple Park 園區當中的 Steve Jobs Theater 舉行。今次「It's show time」發布會的主題影像都沒有什麼賣關子的成份，基本上 Apple Fans 一看，就會聯想到現時的 AppleTV 產品。

Apple 的「It's Showtime」圖像沒有任何掩飾的意思，開宗明義會跟 AppleTV 有關係。（Apple）

另外，BuzzFeedNews 的編輯 John Paczkowski 亦在 Twitter 上表示，Apple 曾經在 2006 年用上基本上一模一樣的標準「It's Showtime」，去公布後來的 AppleTV 產品。而國際科技媒體收到的邀請函當中，亦有一個類似舊式影片播放開場的倒數 GIF 圖像。所以一直傳聞，Apple 版本的 Netflix 類串流影片服務基本上已經是「穩膽」，另外 Apple 的訂閱新聞服務，相信亦會在今次發布會正式登場。

Apple used the same tagline in 2006 for the event at which it previewed what would become Apple TV pic.twitter.com/8kq2bPymMa — John Paczkowski (@JohnPaczkowski) March 11, 2019

而有新的內容服務，當然要有適當的硬件配合。上年同時段舉行的發布會，Apple 就公布了平價版本 iPad 及由 Logitech 推出的平價 Apple Pencil「Crayon」，去配合「Classroom」及「Schoolwork」等教學軟件的應用。而今次發布會就盛傳將會發布新一代平價 iPad，及新一代的 iPad mini。其中 iPad mini 的機背零件早前已經流出，而傳聞 iPad 將會保留 Touch ID 及 3.5mm 耳機插設計，回應用戶的需求。

可能在「It's show time」登場的 Apple 新產品（按圖放大）

另外，已經傳聞多時的 AirPods 2，似乎亦很大機會在今次發布會中現身，傳聞將會加入無線充電、防水及一系列 Siri 功能；另外，市場亦希望 AirPower 無線充電板會隨著 AirPods 2 的推出，而有望正式發售。另外，新一代 AppleTV 又會否在今次發布會中現身呢？

我們《科技玩物》將會直擊今次的「It's show time」發布會，大家記得緊貼我們的現場直播、及文字同步直播，為大家報導發布會的所有第一手資料！