Samsung 手鐲型手機　摺疊屏幕新專利設計圖曝光

Samsung 繼摺屏手機 Galaxy Fold 後，最近坊間又流出了全新手機鐲型手機。考慮到 Samsung 同時備有柔性屏幕及柔性電池的技術，該款手機有極大機會能面世。（文：黎生）

Samsung 自推出摺屏手機 Galaxy Fold 後一直備受好評，近日坊間又流出了有關 Samsung 柔性屏裝置的專利設計圖。據圖中所示，Samsung 正研發一款可以將屏幕及機身屈曲變成手鐲型的手機，讓用戶直接配戴在手腕上外出，使攜帶更加方便，亦再次顛覆了手機的造型設計。

Samsung 手鐲型手機設計專利（按圖放大）

根據荷蘭科技網站 LetsGoDigital 的報道，Samsung 手鐲型手機除了採用 Samsung 自家的柔性屏幕外，亦預計會採用自家的柔性電池技術，以實現相關設計。另為了固定手鐲的形狀，手機將會採用自家的設計的磁吸式鏈鉸，使手機在屈曲後不會隨意返回原狀。另由於兩側均採用了活動式鏈鉸，因此 SIM 卡槽亦移至機頂，而充電埠則繼續在機底。

Lenovo 在早前 MWC 亦展出了類似設計的手鐲型手機量產品。（TechnoBufalo）

雖然 Samsung 手鐲型手機暫時未有推出日期，但考慮到 Samsung 擁有成熟的柔性屏技術及曾展出過的柔性電池，相信相關設計將可能正式在市面上推出。



來源：LetsGoDigital