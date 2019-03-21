【欅坂46】渡邉理佐邁亞密處女寫真　受歡迎到連男女都通殺？

【欅坂46．渡邉理佐全新寫真集．多圖】日本人氣女團欅坂46成員渡邉理佐推出全新邁亞密寫真集，未正式發售就已經超額訂購，而且仲受歡迎到連男女都通殺？即Click入睇！

日本人氣偶像團體欅坂46成員渡邉理佐的第一本個人寫真集日前公開了封面照及標題，這次以「無口」為標題的作品到訪了美國邁阿密及巴哈馬等地拍攝，團隊總製作人秋元康也下了一個註解「不用多說什麼，只要你在就足夠了。」對於這個標題渡邉也表示「一開始知道的時候覺得『好像是我的風格呀！』，在整本看完後重新回顧一次標題，又會產生不同的印象及感覺。真的是非常棒的標題，我也很喜歡！」

按圖睇欅坂46渡邉理佐全新寫真集拍攝花絮靚相▼

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令人注目的封面其普通版是在邁阿密最熱鬧的海洋大街上拍攝，嘟嘴可愛的表情配上露肩洋裝，與平常型格的風格不同，可愛又帶點性感的元素讓人看到了全新的一面，相信會讓人第一次看到就喜歡。日本Amazon版本是在邁阿密的泳池攝影，大膽紅色泳裝是這次最具亮點的一個版本。Loppi・HMV版則是在巴哈馬的粉色沙灘上拍攝，魅力十足的超大特寫也讓人為之着迷。

另外，這本寫真集也是每本大賣的坂道系列偶像寫真集中，「第一本」個人寫真集首刷量最多的成員，這次集英社的首刷數量來到了13萬冊，起初在開放預約時登上各大書店預購排行榜冠軍，網路上的話題從不間斷，其官方Twitter及Instagram追蹤人數合計超過19萬人，也讓這本寫真集在還未發售就話題十足，而且Instagram追蹤人數中有超過30%是女生，足見渡邉的魅力無論男女都通殺！

渡邉理佐全新的寫真集未發售便爆賣！成為每本大賣的坂道系列偶像寫真集中，「第一本」個人寫真集首刷量最多的成員（日本Amazon截圖＠watanaberisa1st Twitter）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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