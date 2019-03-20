Samsung Galaxy Fold 測試機上手玩　摺疊式屏幕最大壞處浮現

Samsung Galaxy Fold 如無意外應該要 4 月才會正式推出，不過日期網上就有疑似測試機的上手玩影片流出，片中見 Fold 運作流暢，不過一大弱點卻非常明顯，準備入手的朋友會否因此而三思呢？

Samsung Galaxy Fold 的實機雖然早在發布會的直播上已經正式現身，不過在沒有大型鎂光燈照射下，近距離觀看 Samsung Fold 的真機到底是否依然精彩？在 YouTube 就有疑似 Samsung Fold 的測試機影片流出，大家可以更清楚這台摺屏手機細節之外，影片更揭示了新技術一個尚未完善的問題。

Samsung Galaxy Fold 實機早在發布會上已經現真身，在大型射燈加上鏡頭拍攝，並未見到任何屏幕摺痕。（Samsung）

市場一直憂慮，到底好像 Samsung Fold 這類摺疊式屏幕手機，摺痕會否非常明顯，記者可以告訴大家再沒有憂慮的必要：摺痕比起屏幕本身更加明顯！大家可以從圖片中見到，基本毋須要特定的光源角度，屏幕摺痕都一樣清晰易見，幾乎令人有一種，以為摺痕是手機設計一部分的錯覺。

從影片可見，Samsung Galaxy Fold 屏幕顏色非常鮮艷準確，不過摺痕實在非常明顯。（PhoneOfTime）

Samsung Galaxy Fold 全面睇（按圖放大）

從影片可以見到，Galaxy Fold 機背是印有識別編號，相信應該是來自網絡商的測試部門，記者曾經在本地網絡商的相同部門任職，只可以說應該有員工的仕途應該差不多到此為止。從影片可見，Samsung Fold 屬北美 AT&T 網絡版本，拍攝者成功解鎖並插入另一網絡的 SIM 卡使用。另外，網絡商的測試機一般跟市售版本非常接近，如無意外在剩低的一個多月時間，恐怕 Samsung Galaxy Fold 實際見街版本應該不會有什麼明顯分別。讀者們若果是完美主義者的話，會否對入手 Samsung Galaxy Fold 三思而後行？