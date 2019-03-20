AirPods 2 有得賣！電量更多、無線充電、支援Hey Siri

AirPods 2 第二代忽然登陸 Apple HK，成為一連 3 日香港忽然上架新產品的重頭戲。千呼期喚的 AirPods 2 正式加入 Qi 無線充電盒，而且支援 Hey Siri 語音助理，即日預訂下星期正式推出，大家仲等？

AirPods 2 外型設計基本上跟上一代無甚分別，可以選購支援 Qi 無線充電的充電盒，外型上最大分別，就是充電盒上新增的充電顯示燈。無線充電盒更支援舊版 AirPods，用戶可以單獨購買。另外，AirPods 2 換入最新 H1 處理器，除支援 Hey Siri 操作外，更提供額外 50% 的使用時間。

AirPods 2 外型跟上一代相差無幾，最明顯的分別，就是無線充電盒上的充電顯示燈。（Apple）

AirPods 2 分別設有無線充電盒及一般充電盒兩個版本，售價分別為 $1,599 及 $1,299，而可以獨立購買的無線充電盒，定價則為 $629，支援上一代 AirPods 使用。現時 Apple HK 官方網站已經可以訂購 AirPods 2，截稿時最快付運日期為 3 月 28 日，已經期待 AirPods 2 推出接近一年的朋友，是時候入手了！

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