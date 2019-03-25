小米 A3 或加入屏幕指紋識別

小米 A 系列或加入屏幕指紋識別？以搭載 Android One 平台成特色的它，繼 A1 及 A2 後，第三代產品 A3 亦開始有消息在網上流傳。（文：加里）

XDA-Developers論壇的網友研究過小米的韌體後，發現小米在有三款代號「pyxis」、「bamboo_sprout」、「cosmos_sprout」的手機出現，其中兩款均有「_sprout」字尾，和過去搭載Android One平台的機款代號相同，照推論應是A3及A3 Lite。

此為小米 A2，然而小米 A 系列通常變化不大，故 A3 的樣子可能差不多

文章又提到小米正在測試一個名為「FOD」的硬件技術，極有可能是英文 fingerprint-on-display 的簡寫，亦即是現在流行的屏幕指紋辨認技術，表示 A3 及 A3 Lite 將會提供這個辨識功能。

另一方面，A3 及 A3 Lite 或許會配備 3,200 萬像素前置鏡頭，並支援四合一像素功能，因有數據指兩款手機可拍攝 6,560 x 6928 像素的自拍相片，而主鏡頭及其他規格則未有消息。至於「pyxis」代表那款手機，有消息稱會是Mi 6X 或 Mi 7X。