iPhone SE2 有望現身？apple 2019 發布會 圖文直播 現場直擊

【iPhone SE2 有望現身？】Apple「It's show time」發布會將會在美國時間 2019 年 3 月 25 日西岸時間早上 10 點（香港時間 3 月 26 日凌晨 1 點），傳聞中的 AirPower 和iPhone SE 2會出現在加州庫帕提諾 Apple Park 園區當中的 Steve Jobs Theater 嗎？到底一系列市場預期的產品已經搶先推出的情況下，Apple 發布會有什麼更重要的發布？《01宅民黨》將會派黨員現場為各位宅民現場直擊報道，記得隨時「F5」/Command-R 更新本帖的現場第一手報道！

Apple「It's show time」發布會將會在香港時間 3 月 26 日 01:00 開始，《香港01》將會為大家送上圖、文、影片現場直擊報道，見證 Apple 最新的串流影片及新聞服務公布。

發布會舉行前夕，市場原本預期 Apple 將會發布 AirPods 2、iPad 2019 及 iPad mini 2019、iMac 2019 等新產品，不過上述產品卻令人意外地在過去一星期先後正式推出，到底 Apple 什麼葫蘆賣什麼藥呢？

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Apple 影片串流服務挑戰 Netflix

市場傳聞多時，Apple 將會推出自家的影片串流服務挑戰 Netflix，而近日 MacRumors、Engadget 等網站均引述消息來源，指 Apple 的影片串流會以 US$9.99（約港幣 $78.4）的月費硬撼 Netflix。

Apple 傳聞會以 US$9.99 的月費推出影片串流服務，硬撼 Netflix。（MacRumors）

新的串流服務將提供 Apple 自家製作內容，現時已知影后 Reese Witherspoon 及著名製作人 J.J. Abrams 將參與製作。另外，Starz、Showtime 及 HBO 等據報亦會為 Apple 提供內容，不過到底收費方面是每個頻道計算，抑或是一個月費有齊上述內容，暫時仍屬未知之數。

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iPhone SE 2 正式會否發布？

自從一系列預期中的產品先後推出，市場突然爆出很多跟 iPhone SE2 相關的情報，甚至有本地著名配件商已經為產品製作專頁；而 Apple 官方亦更新了 iPhone SE 的 AppleCare+ 計劃，加上早前北美的 iPhone SE 清貨，似乎暗示都新機即將推出。

iPhone SE 2 的消息在 AirPods、iPad 2019 系列及 iMac 2019 推出身後陸續湧現。（iTechAwan）

不過，向來消息神準的天風國際證券分析師郭明錤，爆料達人 @OnLeaks、＠EVLeaks 等，似乎都未有就 iPhone SE 2 提供任何的新消息。須知上述 3 人的消息來源主要依賴 Apple 的生產線及供應鑝，似乎 Apple 若果真的會在今次發布會公布 iPhone SE 2 的話，那麼這將可能是一台連採購零件都尚未開始的新產品。另一個情況，就是 SE 2 的外型設計可能跟 SE 一代分別不大，除了處理器等規格升級之外，將會沿用現有零件。

iPhone SE 2 坊間流傳配件圖（按圖放大）

其實不少近期「流出」的 iPhone SE 2，不過是翻炒上年 WWDC 2018 前的流言，部分配件後來證實為 iPhone XR 所用。

+ 3 + 2

另外，郭明錤直到今年初，依然維持 Apple 將會推出 3 台 iPhone 的預測，即是現有的 iPhone XS Max、XS 及 XR 的後繼機，須知道一台新手機由設計到採購零件到投產，當中會牽涉多間不同廠商及機構，這個亦是神準的郭明錤多年來神準的消息來源；生產線沒有消息出現，代表沒有產品正在生產。另外，不少近日出現有關 iPhone SE 2 的合成照、配件等消息，其實是翻炒上年 WWDC 2018 前的流言，部分「6.1 吋屏幕 M 字額」iPhone，最後證實為 iPhone XR。所以記者個人是對今次發布會會推出新一代 iPhone SE 2 有很大程度的保留。

某國際著名的本地配件品牌網站已經製作 iPhone SE 2 專頁，不代表某品牌已經確認有關手機將會推出。（Casetify)

不過，AppleCare+ 的更新毫無疑問是令人無法不猜度的舉動，難道 Apple 今次真的成功將消息保密？

想睇 Apple 的官方影片直播？可以進入點擊這連結：https://www.apple.com/apple-events/livestream/