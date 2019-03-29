Samsung Galaxy Fold 有幾耐用？　內部實驗測試影片指可用5年

Samsung Galaxy Fold 的摺疊式屏幕屏幕耐用度一直備受用家關注，最近官方便釋出一條內部測試影片，可以看到 Samsung 無情地機械式來回摺合 Galaxy Fold 屏幕，以確保手機的耐用度讓人滿意。（文：黎生）

自從 Samsung Galaxy Fold 發布以來，坊間一直對其屏幕耐用度甚為關注，早前更有 Galaxy Fold 工程機經使用後屏幕上有摺痕的影片流出，更是讓人擔心。不過，Samsung 其實早有準備，今日便公開了一段有關屏幕及鏈鉸耐用度的測試影片，以無情及機械化的方式，來回摺合 Galaxy Fold 200,000 次。

Samsung 官方剛剛公布了有關 Galaxy Fold 耐用度的測試影片。

據 Samsung 表示，Galaxy Fold 的 200,000 次屏幕及鏈鉸耐用度測試，共經歷了約一星期的時間。若考慮一般用家的使用習慣，200,000 次摺合屏幕的次數，足可應付用家 5 年內的需要，意味用家並不需要擔心屏幕經過長時間使用後出現品質損耗的問題。

從影片可以看到經過多次反複摺合後，Samsung Galaxy Fold 屏幕的表面依然沒有明顯摺痕，與早前流出的工程樣機明顯有不同。故記者相信，流出影片中的 Galaxy Fold 工程樣機極可能是一部未完成的作品，Fans 依然可以放心等待 Galaxy Fold 的推出再入手。



來源：Samsung Newsroom