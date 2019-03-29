Samsung Galaxy Fold 有幾耐用？　內部實驗測試影片指可用5年

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Samsung Galaxy Fold 的摺疊式屏幕屏幕耐用度一直備受用家關注，最近官方便釋出一條內部測試影片，可以看到 Samsung 無情地機械式來回摺合 Galaxy Fold 屏幕，以確保手機的耐用度讓人滿意。（文：黎生）

自從 Samsung Galaxy Fold 發布以來，坊間一直對其屏幕耐用度甚為關注，早前更有 Galaxy Fold 工程機經使用後屏幕上有摺痕的影片流出，更是讓人擔心。不過，Samsung 其實早有準備，今日便公開了一段有關屏幕及鏈鉸耐用度的測試影片，以無情及機械化的方式，來回摺合 Galaxy Fold 200,000 次。

Samsung 官方剛剛公布了有關 Galaxy Fold 耐用度的測試影片。

據 Samsung 表示，Galaxy Fold 的 200,000 次屏幕及鏈鉸耐用度測試，共經歷了約一星期的時間。若考慮一般用家的使用習慣，200,000 次摺合屏幕的次數，足可應付用家 5 年內的需要，意味用家並不需要擔心屏幕經過長時間使用後出現品質損耗的問題。

從影片可以看到經過多次反複摺合後，Samsung Galaxy Fold 屏幕的表面依然沒有明顯摺痕，與早前流出的工程樣機明顯有不同。故記者相信，流出影片中的 Galaxy Fold 工程樣機極可能是一部未完成的作品，Fans 依然可以放心等待 Galaxy Fold 的推出再入手。

來源：Samsung Newsroom

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