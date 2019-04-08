Huawei Mate X 摺芒手機神秘快閃「華為」官方商城

Huawei 摺屏手機 Mate X 曾短暫現身 Huawei 官方商城，雖未有售價，但卻似是預告 Huawei 已準備好將 Mate X 隨時在市場上推出。（文：黎生）

Huawei Mate X 在 MWC 2019 中首度現身，憑其出眾的摺疊式屏幕外型設計，成功讓人關注。雖然官方預計 2019 年中才會正式開售，但剛剛便有中國媒體發現 Huawei Mate X 曾神秘現身 Huawei vmall 官方商城。雖然 vmall 上的 Mate X 並沒有售價，亦沒有貨源，但已使不少人也感到期待。

不過經媒體報導後，現時已沒法在 vmall 官方商城找到 Mate X 的踪影，似是 Huawei 誤將 Mate X 上架，故已將有關的銷售項目再次隱藏。不過，這一動作卻似是暗示距 Huawei Mate X 正式開賣的日子相當接近。



Huawei Mate X 採用嶄新的外翻摺屏設計，手機屏幕可以展開或摺疊使用，而且配合 Kirin 980 處理器及 Baron 5000 晶片，為手機帶來出眾的運算效能及 5G 數據連接。



來源： cnbeta

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