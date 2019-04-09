Honor View 20 抵港　配 ToF 立體鏡頭平玩 Huawei Mate 20處理器

Honor View 20 抵港，作為 Huawei 的子品牌的中階手機，竟然使用跟上年底旗艦 Huawei Mate 20 系列相同的 Kirin 980 處理器，定價更只是 4 千起。手機更設有可作 3D 立體拍攝的 ToF 鏡頭，以性價比來說實屬抵玩之作。

Honor View 20 是 Huawei 在中國子品牌 Honor 產品，雖然香港由不同代理引入，不過手機卻起用了 7nm 線程製作的 Kirin 980 處理器，即是跟上年底 Mate 20 系列，及剛推出的 Huawei P30 系列相同的處理器。Honor View 20 的定價卻只是 $4,099（6GB + 128GB）及 $4,899（8GB + 256GB），明顯比母廠的兩大旗艦系列抵玩得多！

Honor View 20 設計跟 Huawei nova 4 接近，但就配備跟 Mate 20 及 P30 相近的功能。（http://hihonor.com/hk/）

View 20 採用跟 Huawei nova 4 相同的屏中鏡（自拍極點全面屏）設計，兩者同樣為 6.4 吋 1080 x 2310 的 IPS LCD 屏幕，前置鏡頭亦同樣為 2500 萬像素 f/2.0 鏡頭，大小同樣只是屏幕上一個直徑 4.5mm 的小孔。 View 20 的主鏡頭使用 4800 萬像素 4 合 1 像素的 Sony IMX586 感光元件（f/1.8、1/2 吋感光元件、0.8µm 大像素、PDAF）主鏡頭。

Honor View 20 配備 4800 萬像素主鏡，及跟 Huawei P30 Pro 相同的 3D 立體 ToF 鏡頭。（hihonor.com/hk）

View 20 對比 nova 4 及 Mate 20 雖然缺少了廣角鏡設計，但卻加入了跟 P30 Pro 一樣的 ToF 3D 立體鏡頭，除可以用於拍攝景深照片外，更配合軟件作立體掃瞄及動作捕捉之用。手機內就設有可以針對人體骨骼點作瘦身功能的 3D 美體塑形、捕捉人體動作去操控屏幕小人偶動作同步及拍片的 YOYO 炫舞，及各類更準確的 AR 功能。

Honor View 20 分別設有幻影藍（8GB + 256GB）、及幻夜黑、魅海藍（6GB + 128GB）共 3 種配色。（hihonor.com/hk）

另外，Honor View 20 亦配備跟 Huawei P30 及 Mate 20 系列相同的Kirin 980 處理器，能夠跟 Apple 的 A12 及 Qualcomm 的 Snapdragon 855 分庭抗禮，進行各類手機遊戲，表現不會遜色。Honor View 20 將會在 4 月 10 日在指定經銷商開售，若果覺得 P30 及 Mate 20 系列定價太高的朋友，View 20 是一台不俗的替代選擇。

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