Huawei P30 系列香港開賣　Leica 四鏡 Pro 唔使七千有驚喜

Huawei P30 系列終於在香港開賣，其中配備 Leica 最新四鏡頭的 Huawei P30 Pro 定價竟然七千有錢，實在令人驚喜。另外，香港亦公布了 P30 入門版 P30 Lite 及 Huawei FreeBuds lite、FreeLace、Watch GT 等配件的發售詳情。

Huawei P30 Pro 配備 4000 萬像素全新 SuperSensing 1/1.7 吋 RYYB 感光元件 f/1.6 主鏡頭，及採用 5x 光學變焦潛望鏡頭技術的 800 萬像素長焦距鏡頭，配合 2000 萬像素 16mm 超廣角鏡及手機的電腦拍攝技術，可以做到 10x 無損複合變焦及 50x 數碼變焦，加上 ISO 204800 的低光拍攝能耐及設有 ToF 立體鏡頭，成為新一代拍攝旗艦的指標。

Huawei P30 Pro 加入 5x 光學變焦潛望鏡頭，是現時市場上攝影質素最出眾的手機。（Huawei）

由於 Huawei P30 系列在歐洲定價絕不便宜，先前預計在香港售價應該會在 $7,500 以上，官方公布的定價卻令人驚喜，8GB RAM + 256GB ROM 的標準配置版 Huawei P30 Pro 定價只是港幣 $6,988（設有天空之境、極光色、亮黑色配色），而高階配置版 8GB RAM + 512GB ROM 定價亦只是港幣 $7,988（設有極光色及於 5 月推出的赤茶橘配色），兩者同樣低於市場預期。

至於 Huawei P30 同樣配備 4000 萬像素主鏡頭，另外設有 800 萬像素 3x 長焦距鏡頭及 1600 萬像素 17mm 超廣角鏡頭，但未設 ToF 鏡頭；香港將會推出 8GB RAM + 128GB ROM 版本，設有天空之境、極光色及亮黑色，定價為 $4,988。

Huawei P30 lite 入門版亦將會在香港推出，指紋感應由屏幕換到機背當中。（Huawei）

另外，香港亦引入 Huawei P30 lite 入門版手機。P30 lite 配備 2400 萬像素主鏡頭、800 萬像素超廣角鏡及 200 萬像素景深鏡頭，另外設有 3200 萬像素 AI 美顏前鏡，配備 6.15 吋 FHD+ 屏幕及起用 Kirin 710 處理器，預載 6GB RAM + 128 GB ROM，但未設有屏幕指紋解鎖（移到機背），設有雀翎藍、珍珠白及幻黑色，定價 $2,688。

Huawei 最新配件香港發售（按圖放大）

Huawei Watch GT 新配色定價為 $1,388。（Huawei）

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在早前法國發布會跟 Huawei P30 系列一同發布的一系列配件令確認將於香港發售，其中 Huawei Watch GT 活力版（46mm）及優雅版（42mm）定價同樣為 $1,388；Huawei FreeBuds lite 全無線耳機定價 $588；Huawei FreeLace 掛頸式耳機定價 $588；Huawei 12000 40W SuperCharge 充電器 $488；Huawei Back-up 定價 $788。

Huawei x Gentle Monster Eyewear 的發售詳情將會在稍後再作公布。（Huawei）

至於 Huawei 跟 Gentle Monster 合作的智能眼鏡系列亦會於香港推出，定價將於日後再作公布。

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