Mac 機加 Face ID、鍵盤加 Touch Bar　Apple 新專利揭未來功能

自 iPhone X 採用 Face ID 後，坊間一直等待 Apple 將相關功能應用至 Mac 機之上，近日 Mac 機最新專利圖流出，當中不但可以看到 Face ID 解鎖應用，Apple 還會讓 Magic Keyboard 升級加入 Touch Bar 設計。（文：黎生）

Face ID 是 Apple 目前極力推廣的生物認證解鎖技術，但除了在 iPhone 及 iPad 上找到其蹤影外，Apple 尚未將 Face ID 應用至 Mac 機之上。由於 Face ID 的應用概念源自 Mac 機，因此很多 Mac 用戶均在等待。PatentlyApple 在歐洲專利局中，發現了 Apple 最新的 Mac 機專利申請圖，當中可見 Apple 尚未放棄在 Mac 機上應用 Face ID 功能（亦有可能使用虹膜掃瞄），總算是 Mac 機用戶的好消息。

Apple 的專利申請，顯示 Mac 機將會追加 Face ID 及 Touch Bar 等功能，跟 MacBook 系列（圖）看齊。（Apple）

新專利圖不但可讓 Mac 用戶可繼續等待 Apple 為 Mac 機加入 Face ID 功能外，坊間還發現 Apple 有意將在 MacBook Pro 上的 Touch Bar 移植至 Magic Keyboard（或 Magic Trackpad 及推出 Touch Bar 的單獨新裝置），Mac 用戶亦可以體驗 Touch Bar 操作所帶來的便利。

由於 Face ID 應用與備有 Touch Bar 的 Magic Keyboard 一同出現在專利之中，那可能要待 Apple 成功處理無綫 Magic Keyboard 長亮 Touch Bar 所需的電量時才能預計相關產品及技術何時會正式推出市場。



來源：Patently Apple

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



按此立即購票

按此瀏覽武博專頁