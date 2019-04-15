Samsung Galaxy S10+、S10超聲波指紋解鎖速度太慢？全新韌體升級

Samsung 為 Galaxy S10+ 及 S10 的超聲波指紋解鎖技術帶來全新韌體升級，使指紋解鎖速度更快更靈敏，以回應用家對其解鎖速度不滿的意見。（文：黎生）

2019 年摺屏手機大行其道，但一直只限韓系及中國系的手機，而備受用家喜愛的日系手機卻一直沒有任何消息流出。不過，近日 Sharp 於日本終於向媒體展示了自家研發、可摺疊 OLED 屏幕原型機，意味 Sharp 已掌握相關技術，只要市場需求增加，日系摺屏手機的推出確實是指日可待。

全新超聲波指紋解鎖韌體版本為 v2.0.8.4，但用戶不能自行更新，需等待 Samsung 的伺服器推送才能下載升級，以提升手機的解鎖表現。而據已接到升級推送的用戶表示，新韌體確實在解鎖速度上有明顯提升，值得大家升級。



只是目前只有德國、波蘭、荷蘭、英國等地的用戶收到相關升級，意味香港用戶可能還需要一段時間才能體驗。若看到升級有關指紋解鎖時，就記得不用猶豫，立即按下升級了。



來源：SamMobile

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