【魚樂無窮】電子魚MIRO-5真魚動作、可變色！幾可亂真？5月推出

【MIRO-5 電子魚】《魚樂無窮》是以前深宵電視節目，只是看著一缸觀賞魚游來游去，多美（打通宵牌當輕音樂也不錯）！不過要養一缸觀賞魚也不容易，隨時花了錢才發現得不償失！日前來自韓國專營商業用機械觀賞魚公司推出民用版電子魚MIRO-5，5月正式於日本發售！

民用電子魚 MIRO-5 （ Biomimetic Aquarium Robot Fish）由韓國AIRO開發，該公司早前亦開發過商用機械觀賞魚MIRO 9 & 7，但身長57cm及35cm、身價貴一直不是民用級智能機械魚；5月日本專賣高科技生活產品的「+STYLE」網店將售賣MIRO-5、16 x 20 cm的民用版，售價64,800日圓（約HK$4,536）。

MIRO-5 電子魚 將於日本推出，售價64,800日圓。

真魚動作、4方向感應

AIRO開發的MIRO-5電子魚並非坊間已有多年的電子魚缸，而是內置4方向感應器，包括前方、左、右及下方，令電子魚除了套用其商用版MIRO-9的魚身擺動關節及動作技術外，電子魚頭亦會感應4個方向，避過障礙物同時亦會模仿真實觀嘗魚動作，會隨機停頓及向前游；同時會有手機app操控電子魚，據官方影片顯示專用app以android手機操作，可控制電子魚的動作及游泳方向。

可利用智能手機app操控電子魚

AIRO亦推出可變色的MIRO-5專用魚缸，暫時未有售賣資料。

MIRO-5電子魚官方影片

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