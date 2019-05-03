【碳纖CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER飛行版手錶】G-SHOCK防震技術已經成為CASIO耐用手表的代名詞，亦是少數以技術帶起品牌知名道的例子；外型設計上G-SHOCK印象深刻，新系列GRAVITYMASTER （GWR-B1000）更是首次將碳纖物料製作錶殼，上手感覺如何？

防侵蝕、碳錶殼

G-SHOCK用家 / 收藏家也了解一個問題，CASIO沿用強化塑膠物料，經過時間洗禮後可能遇上氧化導致塑膠脆弱、或有機會受有機溶劑侵蝕塑膠表層，新GRAVITYMASTER系列自Basel鐘錶展2019公開後，公布以飛機碳纖及鈦金屬製作錶殼，提升對抗塑膠脆弱及侵蝕問題，總重只有72克。

航空機師專用的GRAVITYMASTER，防護除了錶身及錶面侵蝕外，防撞設計亦是系列的重點，以防震碳骨架核心防護外，亦將錶殼及背蓋結合，新設計除了有更堅硬的碳骨架支撐外，結合後的錶殼、背蓋能承受外間更大衝擊力。此外，碳纖維錶圈、按鈕及零件以鈦合金製作，令手錶整體重量更輕同時更堅固耐用同時亦有部件防銹及避震效果。

CASIO G-SHOCK GRAVITYMASTER GWR-B1000 黑版+白色LED

G-Shock系列功能齊

新GRAVITYMASTER採用3重G Resist保護，除了G-Shock抗衝擊外，亦可抵抗飛行時的離心力及劇烈震動，而傳統G-Shock系列亦繼承於GWR-B1000身上：200米防水、無線電波較準MULTIBAND 6（以全球不同地區電波自動校準時間）、Tough Solar 微量光線充電、國際時間轉換、手機藍牙連接等功能。

GRAVITYMASTER GWR-B1000 新色，碳纖黑主色配以紅圈

上手超輕

CASIO G-SHOCK 新系列GRAVITYMASTER，戴上錶面達46mm大錶面、淨重72克的手錶上手試，在碳纖製作錶身加持下確實輕巧，保持G-SHOCK同門師兄弟的質量之餘，亦有齊G-SHOCK的電波校準、太陽能充電更支援室內微光，是目前最頂級防撞防震G-SHOCK手錶；開價HK$7,900亦是G-SHOCK系列中最貴的一款，是否值得入手還看各位是否追求輕巧加全功能吧。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



立即購票

武博專頁