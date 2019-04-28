日本「智能貓屋」！舒適冷暖環境外更有實用功能！香港都有得賣？

貓奴們要注意了，為了主子有一個更舒適的家，是否考慮購買一個智能「貓屋」給牠們呢？日本最近推出一款「智能貓屋」（Cozy Smart Pet House），簡單設定就可以為主子帶來一個「五星級的智能家居」。

人人都講智能家居，就是為了大家可以有一個更自動、舒適的居住環境，就連主子（小貓或小狗）都要有一個「智能家居」。最近日本推出「智能貓屋」（Cozy Smart Pet House），球型蝸居設計，令主子有著被包圍的安全感覺。再加上紅外線感應貓主子是否在屋內以及因應環境（如氣溫、濕度）自動調節「貓屋」內溫度，令主子有一個更舒適的休息環境。各位貓奴更可以利用手機來看到及隨時人手調節屋內的溫度，以及紀錄貓主子在屋內休息的時間。

圓球設計的智能貓屋（官方圖片）

要為貓屋清潔的話，可以直接打開上蓋，而且屋內的地毯可簡易拆出清理，掃除貓毛或用水清潔都十分方便。當然這個智能貓屋，亦都適合「小狗」使用，只要不超過10kg以上的寵物都適合「居住」。

智能自動調節屋內溫度外，亦可用手機手動調節。

智能貓屋細節介紹（按下圖放大解說）

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雖然這智能貓屋早前日本推出，其實香港已有代理返貨，大約賣千三蚊左右（比日本賣平近一半），有興趣可以去以下的網店購買。

香港多間網店都有得賣（按下圖放大）

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雖然夠智能、但最後貓主子都可能只會喜歡睡在智能貓屋的包裝紙箱...

主子：唔好阻我訓覺...

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