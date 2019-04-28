Oppo Reno 10 倍變焦版玩語言偽術？實際焦距不足 10x

Oppo Reno 10 倍變焦版旗艦機，繼中國市場後，日前正式作全球發布，其中 Oppo 自家研發的 10x 變焦鏡自然是焦點所在。雖然官方資料有提名 10x 為混合變焦，不過廠方既然以「10 倍變焦版」作招徠，自然容易令市場有所錯覺。（文：黎生）

除了實際鏡頭焦距的規格與宣傳有所出入外，Oppo Reno 旗艦版的攝影介面設計亦令人莫名其妙。於相機介面內，可以看到提供了 0.6x、1x、6x、10x 及 20x 的預設變焦點，若參照三支鏡頭的焦距，那 6x、10x 及 20x 的變焦點均不是純光學，而是搭配了數碼技術，與廠商於 MWC 2019 是宣傳的有明顯分別。



Oppo Reno 旗艦版將於 5 月 10 日於中國地區內率先開賣，希望屆時 Oppo 能將這誤導的規格資料更改。



來源：GSMArena

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