Powerbeats Pro推出日確定！搶先網上預購方法及開訂時間

beats最新Powerbeats Pro早前我們搶先試玩試聽過，質素比想像中更好，絕對可以成為Apple Airpods最大的競敵。不過一直以來官方只公布5月內推出，究竟何時才正式賣？完全不知道。最近，國外媒體消息指Powerbeats Pro已定推出日期，及預訂時間表等，想搶先一步訂購的準買家，要留意下文了！

早前編輯搶試玩過Powerbeats Pro，質素有驚喜。（胡劍威攝）

Powerbeats Pro早前我們已經作搶先的試玩，而且更訪問beats的主腦人物Luke Wood對新耳機的介紹（按此前往試玩報導文章）。不過最關鍵的正式「推出日期」以及「開訂時間」則仍未透露，不過最近外國科技網9to5mac最新消息指出，Powerbeats Pro將會在5月3日太平洋時間7am（香港時間5月3日晚上10時），於美國及加拿大的apple官網正式接受預訂，而5月10日正式推出。雖然官方並沒有說美國以外（包括香港）是否同樣首發地區，但估計香港都會很大機會同步推出。不過，Powerbeats Pro首發只會有黑色選擇，叢林綠、海軍藍以及象牙白則會在今年夏天才推出。

Powerbeats Pro將會推出4隻不同顏色，但5月3日只會率先推出黑色，其他顏色則要等至夏天才推出。

更多Powerbeats Pro細節圖片（按下圖放大）

+ 26 + 25 + 24

有興趣搶先一步訂購Powerbeats Pro的用家，可以於5月3日（五）晚上「捕」定apple香港官方網（按此前往），搶先訂購。

Powerbeats Pro將5月3日於美國及加拿大開始接受預購，香港會否跟隨呢？

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

立即購票：https://event.hk01.com/events/5c80a96fbba33707e323e82b

武博專頁：https://hk01.app.link/1Y9mbBUiqV