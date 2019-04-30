Samsung Galaxy Note 10 Pro 資料流出、或將備 4500 mAh大電池

Samsung 下半年旗艦手機 Galaxy Note 10 很系列預計將會採用 4,500 mAh 容量電池，以配合手機規格的需要。（文：黎生）

Samsung Galaxy Note 10 系列將於 2019 年下半年度登場，坊間繼傳出手機將分有 Note 10 及大屏幕的 Note 10 Pro 後，又有新消息流出。近日網上流出了一張電池照，細看電池型號為 EB-BN975ABU，而當中的數字正好與 Galaxy Note 10 Pro 的傳聞型號 SM-N975 吻合，故這枚流出的電池極有可能就是 Galaxy Note 10 Pro 的電池。

EB-BN975ABU 電池容量為 4,500 mAh，容量與已在韓國正式開賣的 Galaxy S10 5G 一樣。故此 Galaxy Note 10 Pro 亦應該會支援 5G 網絡，以配合科技的發展。



目前有關 Galaxy Note 10 系列的消息並沒有太多，但已知 Galaxy Note 10 將搭配 6.28 吋屏幕，而 Galaxy Note 10 Pro 則會備有 6.75 吋屏幕。另預計兩機分別採用三主鏡及四主鏡配置，並會採用 Qualcomm Snapdragon 855 處理器等旗艦規格。



來源：GSMArena

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