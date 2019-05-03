iPhone 全面屏Touch ID 指紋解鎖！Apple 新專利用聲學技術

iPhone 的 Touch ID 始終是用戶的最愛，雖然 Apple 自 iPhone X 起換上 Face ID，不過不少用戶始終覺得指紋感應比較方便。Apple 最近獲得一項新專利，顯示 Apple 依然未放棄將 Touch ID 融合屏幕指紋解鎖。相信 Apple 若果重新便用 Touch ID，確實會讓不少用戶感到興奮。（文：黎生、編：區慶威）

iPhone X 開始，Apple 為了讓手機擁有更高的屏佔比，捨棄了 Touch ID 並轉移使用保安能力更強的 Face ID。但 Face ID 的解鎖角度有一定限制，使用便利度始終未能與 Touch ID 相比，故讓不少用家依然對 Touch ID 念念不忘。近日，PatentlyApple 從美國專利及商標局中，找到多張關於 Apple 最新成功註冊的專利設計圖，專利圖顯示 Apple 原來一直了解用戶所想，正在密謀讓 Touch ID 以全新姿態在以後的 iPhone 或 iOS 裝置上登場。

Apple 早於 2016 年便申請以聲學成像技術進行屏下指紋解鎖的專利，不過到近日才獲專利局肯首。（PatentlyApple）

據專利圖所示，Apple 繼上月獲得有關光學屏下指紋解鎖的專利後，原來更一直在研發聲學成像系統處理的屏下指紋解鎖技術；有關聲學成像技術更可以作斷層攝影處理，保安程度較市場常見的光學屏下指紋解鎖更出眾。另外，雖然 Apple 並未有在專利申請明確表示新技術用途，不過 Apple 的聲學成像技術不再只是限於利用指紋解鎖，而且還可以掃瞄用家的耳朵、面頰甚至掌紋等等，進一步提升 iPhone 的保安水平。

只是值得留意的是相關專利的申請早於 2016 年第三季已提出，不過到近日才正式獲專利局認可，到底 Apple 會否再在 iPhone 上重新使用 Touch ID 而捨棄 Face ID，可能還是言之尚早。另外 Apple 的聲學成像技術相信與 Samsung 的超聲波屏下指紋解鎖技術同為超聲波類型，那到底是否能解決屏幕保護貼種類受限的問題呢？確實需要拭目以待。



來源：Patently Apple

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