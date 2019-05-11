Tesla Model 3 港版售價公開！最平33萬可入手！？

Tesla年初於香港舉行Model 3發布會，指新車將於今年第三季開始交付。雖然現在已經可以在官網上預訂新車，但仍未知道新車價格，究竟會賣什麼價錢。雖然官方仍未有正式公布，可是最近香港海關「代為」公布了新車價格，最平33萬有交易！

根據香港海關的「汽首次登記系統」的最新查詢資料顯示，Tesla Model 3已經有其售價資料，而且價格生效日期為5月15日。可以看到Model 3將會有三款不同版本到港，相信是最基本的「長續航後驅版」、「長續航全輪驅版」、「Performance高性能」。

早前Tesla Model 3抵港展出（林勇攝）

最便宜的當然是「長續航後驅版」，售價為33萬，如果以電動車首次登記稅寬免（減免$97500），車價連稅就$435000；如果以「一換一」計劃（2021年3月31日前以舊私家車取消登記，亦即叫「劏車」），最高減免25萬首次登記稅後，只需要33萬便可以購入Model 3。

而最貴的Performace高性能版本，淨車價就48.2萬，如基本減免基本電動車首次登記稅，售價就為73.9萬；「一換一計劃」則只需要58.65萬。點計都比現時Model S或Model X為便宜。最近Smart、Nissan的Leaf等新型號電動車，大都調低了車價，入門廿幾三十萬左右就可以購入，但始終續航距離都比Tesla Model 3為少，相信不少對電動車有興趣的車迷，相信都會以Tesla Model 3為優先考慮車款吧。唯一問題是，就算現在訂車，最快都要第三季先有得交車，仲要等一等。

三款Model 3資料及車價（按下圖放大）

Tesla Model 3細節（按下圖放大）