Adobe警告CC用戶：用舊版程式可能會被控侵權！平面設計師末日？

印刷出版界，還有從事平面設計和剪片等創意工作的專業人士，即將面對一場史無前例的大浩劫！Adobe早前發信知會部份Creative Cloud（CC）用戶，警告指如果繼續使用舊版CC應用程式軟體，隨時被「第三方」控告侵權並索償！AdobeCare官方帳戶於Twitter回應某用家投訴時，更透露CC用戶以後只能下載到最新兩個版本的App！舊版不再支援！換言之就是強迫所有用家更新，事態嚴重究竟所謂何事？「第三方」又是指哪一方？

專業平面設計師、書刊編輯、排版師、攝影師和剪片師等工作者，使用PhotoShop、InDesign、Lightroom Classic等修圖工具或Premiere Pro、After Effects等剪片工具，最不想遇到的事就是出現更新版本通知，拖慢工作進度。然而Adobe強制軟件更新的惡夢，終於殺到。用家拖延安裝更新的話，便有可能面臨相關的法律風險。

Adobe Creative Cloud用戶如不更新App版本便可能構成侵權面臨索償之「噩耗」，是外媒AppleInsider揭發。Adobe給予AppleInsider的聲明表示，近日已終止部份舊版本（即「未授權版本」）的Creative Cloud應用程式，仍在使用舊版的消費者已獲得通知，未來將會無法再使用這些軟體；不過官方會提供指引，令用戶明白如何升級至最新的可用版本。關於不更新的用戶可能面臨所謂「第三方侵權索償」一事，Adobe發言人表示「無法評論」具體情況，因為整件事涉及正在進行的官司。

Hi Brent, going forward, Creative Cloud customers can download only the two most recent major versions of CC applications. More info here: https://t.co/PQ3gxlos87 If you have additional questions about your account, please contact us: https://t.co/RBrevCdNGz Thanks ^Madison — Adobe Customer Care (@AdobeCare) 2019年5月13日

不過，在處理Twitter網民Brent Burket（＠HeartAsArena）的投訴過案中，AdobeCare的回應雖然承認將來只支援最近期的兩個新版本之Creative Cloud應用程式。如用家對於其帳戶有疑問可聯絡官方查詢，了解哪裡可以找到可用軟件。事實上，中文Adobe網站已設有「移除未授權版本」專頁，提供作業系統專屬套件予MacOS、Windows 32及64位元3個不同作業平台的用家下載部署。此特製套件會偵測未經授權的應用程式版本，再將之從電腦上移除。但仍有部份版本要用家自己手動解除安裝。

點圖放大看詳情：

Adobe的版本清單（官網截圖）

正如上面截圖可見，Adobe官網提供「授權和未授權版本清單」予CC用戶對照電腦安裝了的何種新舊版本軟件；如果CC用戶仍安裝了清單中「授權主要產品版本和所有次要版本」以外版本，便可能會被控侵權。Adobe同時也「教路」三大方法來部署及安裝授權版本。目前為止，安裝了Photoshop、Premiere、Lightroom Classic、Animate和Media Director的CC用戶最受影響。

儘管如此，是次強制更新極度擾民。有Illustrator、InDesign用家認為，要保留舊版Adobe軟件，因為如果客戶不以製作文件時使用之版本開啟文件，因着格式存在差異，有機會出現文字位置調亂、排版錯誤、還有偏色等問題，為印刷出版業帶來嚴重壞影響。由於一些製作公司仍在使用舊款電腦，如要升級最新版Adobe軟件，硬件方面亦需配合升級，也增加了財政負擔。

有Twitter網民就連已付費的應用程式也被警告不能再用，憤而取消Creative Cloud Subscription：

I just got an email from @Adobe that I'm no longer allowed to use the software that I'm paying for. Time to cancel my subscription I guess.



Share plz. pic.twitter.com/ZIIdqK5AkM — Matt Roszak 🍞 (@KupoGames) 2019年5月10日

曾參與製作動作片《狂野時速8》的電影人Ashley Lynch也坦言工作受到是次Adobe強制更新影響：

Adobe is no longer allowing subscribers to download previous versions of Premiere and is even sending notices to people who still have them installed to say they're no longer allowed to use them. pic.twitter.com/8t0tx8FTeO — ᴡʜʏ ɪs ASHLEY LYNCH ᴏɴ ᴍʏ ᴛʟ (@ashleylynch) 2019年5月10日

AppleInsider推測，Adobe不點名指稱的「第三方」極有可能是從2018年3月起指控Adobe沒有遵守專利授權協議的 Dolby 杜比。

按照原有條款，Adobe有義務向Dolby公開採用了Dolby技術的產品之銷量，並支付相應之專利授權費。只是Dolby指控Adobe拒絕為採用了授權專利技術的產品支付費用，更不願提供審計所需資訊。Adobe否認有關說法，雙方糾紛陷入「羅生門」困局，目前為止仍未有定論和法律上的結果。不論如何，從網上一片怨聲載道來看，Adobe在公關上似乎已輸一仗。