Adobe警告CC用戶：用舊版程式可能會被控侵權！平面設計師末日？

數碼生活
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印刷出版界，還有從事平面設計和剪片等創意工作的專業人士，即將面對一場史無前例的大浩劫！Adobe早前發信知會部份Creative Cloud（CC）用戶，警告指如果繼續使用舊版CC應用程式軟體，隨時被「第三方」控告侵權並索償！AdobeCare官方帳戶於Twitter回應某用家投訴時，更透露CC用戶以後只能下載到最新兩個版本的App！舊版不再支援！換言之就是強迫所有用家更新，事態嚴重究竟所謂何事？「第三方」又是指哪一方？

專業平面設計師、書刊編輯、排版師、攝影師和剪片師等工作者，使用PhotoShop、InDesign、Lightroom Classic等修圖工具或Premiere Pro、After Effects等剪片工具，最不想遇到的事就是出現更新版本通知，拖慢工作進度。然而Adobe強制軟件更新的惡夢，終於殺到。用家拖延安裝更新的話，便有可能面臨相關的法律風險。

Adobe Creative Cloud用戶如不更新App版本便可能構成侵權面臨索償之「噩耗」，是外媒AppleInsider揭發。Adobe給予AppleInsider的聲明表示，近日已終止部份舊版本（即「未授權版本」）的Creative Cloud應用程式，仍在使用舊版的消費者已獲得通知，未來將會無法再使用這些軟體；不過官方會提供指引，令用戶明白如何升級至最新的可用版本。關於不更新的用戶可能面臨所謂「第三方侵權索償」一事，Adobe發言人表示「無法評論」具體情況，因為整件事涉及正在進行的官司。

不過，在處理Twitter網民Brent Burket（＠HeartAsArena）的投訴過案中，AdobeCare的回應雖然承認將來只支援最近期的兩個新版本之Creative Cloud應用程式。如用家對於其帳戶有疑問可聯絡官方查詢，了解哪裡可以找到可用軟件。事實上，中文Adobe網站已設有「移除未授權版本」專頁，提供作業系統專屬套件予MacOS、Windows 32及64位元3個不同作業平台的用家下載部署。此特製套件會偵測未經授權的應用程式版本，再將之從電腦上移除。但仍有部份版本要用家自己手動解除安裝。

點圖放大看詳情：

Adobe的版本清單（官網截圖）

正如上面截圖可見，Adobe官網提供「授權和未授權版本清單」予CC用戶對照電腦安裝了的何種新舊版本軟件；如果CC用戶仍安裝了清單中「授權主要產品版本和所有次要版本」以外版本，便可能會被控侵權。Adobe同時也「教路」三大方法來部署及安裝授權版本。目前為止，安裝了Photoshop、Premiere、Lightroom Classic、Animate和Media Director的CC用戶最受影響。

儘管如此，是次強制更新極度擾民。有Illustrator、InDesign用家認為，要保留舊版Adobe軟件，因為如果客戶不以製作文件時使用之版本開啟文件，因着格式存在差異，有機會出現文字位置調亂、排版錯誤、還有偏色等問題，為印刷出版業帶來嚴重壞影響。由於一些製作公司仍在使用舊款電腦，如要升級最新版Adobe軟件，硬件方面亦需配合升級，也增加了財政負擔。

有Twitter網民就連已付費的應用程式也被警告不能再用，憤而取消Creative Cloud Subscription：

曾參與製作動作片《狂野時速8》的電影人Ashley Lynch也坦言工作受到是次Adobe強制更新影響：

AppleInsider推測，Adobe不點名指稱的「第三方」極有可能是從2018年3月起指控Adobe沒有遵守專利授權協議的 Dolby 杜比。

按照原有條款，Adobe有義務向Dolby公開採用了Dolby技術的產品之銷量，並支付相應之專利授權費。只是Dolby指控Adobe拒絕為採用了授權專利技術的產品支付費用，更不願提供審計所需資訊。Adobe否認有關說法，雙方糾紛陷入「羅生門」困局，目前為止仍未有定論和法律上的結果。不論如何，從網上一片怨聲載道來看，Adobe在公關上似乎已輸一仗。

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