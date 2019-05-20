Google 終止與Huawei合作　華為P30、Mate 20及其他手機用戶影響

Google 終止與 Huawei 的合作，根據路透社消息，Google 將會配合美國總統對 Huawei 的禁令，終止與對方的合作。到底有關決定，將會對已經購買 Huawei 手機，好像 P30 Pro、Mate 20 等旗艦機的用戶有什麼影響？以下嘗試為大家分析一下。

雖然 Google 尚未正式官方宣布，終止與 Huawei 合作的安排，不過除了路透社的獨家消息外，TheVerge 亦已經從接近消息來源人士證實有關決定。雖然現階段 Google 內部仍然為有關決定的細節進行討論，但幾乎可以肯定的是，除了開放源碼的技術以外，Google 將要遵循禁令，停止一切跟 Huawei 相關的軟、硬體技術交流。

Huawei P30、Mate 20 用戶短期影響

Huawei P30 系列與 Leica 合作，提供現時市場最出眾的拍攝表現，但手機卻可能因為美國的禁令，而無法更新。（Huawei）

綜合多個消息來源，短期內 Huawei 手機的用戶未算受到太大影響。Huawei 手機已下載的 Google Play 及 Gmail、Google Maps 等 Google 服務暫時不受影響，有關服務依然可以在沒有 Google 協助下繼續進行。但有關 Google 服務及 Android 系統的保安更新、軟件更新，以及升級至 Android Q 版本，在禁令實施下將可能無法進行，意味著現時 Huawei 手機使用的，很大機會會是最終的 Android 版本更新。

Huawei 新手機將不能再預載 Google 服務

尚未推出的摺屏手機 Huawei Mate X，幾乎可以肯定再能預載 Google 服務。（加里攝）

Google 落實執行有關決定之後，Huawei 往後推出的手機將不可能再預載 Google 的服務，包括 Gmail、Google Play、Google Maps 及其他任何你可以舉例的 Google 產品。而將來的 Huawei 手機只可以使用開放源碼版本的 Android Open Service Project（AOSP）。AOSP 跟商用版本 Android 的最大分別，在於沒有一系列 Google 官方服務的支援，當中包括了 Google Play 軟件市場。意味著 Huawei 縱使願意繼續使用 AOSP，亦要從其他途徑為用戶提供途徑下載各種 Apps。

Huawei 手機的易手市場

Google 停止支援後，預計現時最新的 Huawei 產品，系統及軟件等大約可以繼續支援約一年左右的使用，往後很大機會因為系統升級及保安升級的要求，而逐漸失去不同 Apps 的支援。情況跟上年 ZTE 面對的非常近似，恐怕 Huawei 手機在易手市場的情況並不樂觀。

Huawei 的應對方案

Huawei 聲稱一早做好準備，應對美國方面的禁令，並已經準備了自己的操作系統。在中國市場，Huawei 本來就無法使用各種 Google 服務，所以影響相信極其輕微，不過在國際市場上，沒有了 Google 的支援，Huawei 必須要找出應對方法。相信 Huawei 的自家系統依然會以 AOSP 為基礎發展，去提升支援 Apps 的數量，問題是沒有了 Google 的推送、定位等服務的支援，Huawei 手機的表現會否仍然如現時高效，卻是一個疑問。市場上其實亦有像 Lineage OS 般，以 AOSP 製作的開放源碼系統，對於 Huawei 來說，將系統外判予市場更有信心的供應者，會否是另一條出路？

提一提正在使用 Huawei 手機的朋友，若果要更新及下載任何 Android 及 Google 官方 Apps 或服務的話，是時候開始進行了。