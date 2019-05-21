Sony Xperia 1 發售日價錢確定！呢個價登場趁「華為」出事攝位？

Sony Xperia 1 在香港的發售日及價錢終於正式公布，適逢 Huawei 將不再獲 Google 的支援，傳聞使用蔡司鏡頭元件的 Sony Xperia 1 在這刻公布這樣一個定價，難道是想趁虛而入，取代 Huawei P30 Pro 拍攝皇者的地位？

Sony Xperia 1 先前在香港舉行傳媒試玩會，不過當時就未有公布發售日期及價錢；終於在差不多一個月之後，才在適逢 Google 跟 Huawei 終止合作的日子公布，實在不無巧合之處。Sony Xperia 1 將會在 6 月中正式在香港推出，定價為 $6,999。這個價錢，實在令人覺得 Sony 有意在這個空檔，一個取代 Huawei 在拍攝手機市場的席位。

Sony Xperia 1 是廠方相機及手機部門多年來的再次合作，除全球首次加入人眼追焦拍攝外，更有媒體發現鏡頭是直接使用蔡司生產的零件。（Sony）

Huawei 這幾年手機拍攝功能出眾，當然與老牌相機大廠 Leica 合作不無關係，而 Sony 其實多年來亦跟另一拍攝器材老牌子 Carl Zeiss 蔡司合作無間，尤其是相機部門更不時推出由蔡司認證的鏡頭。今次 Sony Xperia 1 是相機部門多年來再次跟手機部門合作的產品，除了是首台在主鏡頭設有 OIS 光學防震的 Sony 手機外，更加是全球首台加入人眼追焦拍攝的手機。今次 Xperia 1 鏡頭雖然未有蔡司認證，但外國就有媒體發現，Xperia 1 的鏡頭是直接用上由蔡司生產的零件。Xperia 1 的 3 鏡頭當中，主鏡頭及長焦距鏡更同時設有 5 軸光學防震，可見相機部門在今次下了不少功夫。

Sony Xperia 1 全面睇（按圖放大）

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Sony Xperia 1 的 3 鏡頭模組分別為 1200 萬像素 ½.6 吋 f/1.6 26mm 支援雙像素 PDAF 對焦的主鏡頭、1200 萬像素 1/3.4 吋 f/2.4 52 的 2X 光學變焦鏡頭，及 1200 萬像素 1/3.4 吋 f/2.4 16mm 超廣角鏡；另外配備 800 萬像素 ¼ 吋 f/2 23mm 前鏡頭。配備 Snapdragon 855 處理器，設有 6GB RAM + 128GB ROM，另外使用 nanoSIM + nanoSIM/microSD 插槽，使用 6.5 吋 3840 x 1644 OLED HDR 屏幕。

Sony Xperia 1 拍攝功能（按圖放大）

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由即日起至 6 月 9 日預訂 Sony Xperia 1，可免費獲贈 256GB Micro SDXC 記憶咭一張（限量 500 張），而由即日起至 6 月 30 日購買手機的用戶，可於購買後 30 日內登記，換領額外一年保養服務。