微博 Weibo 隱藏 iPhone 型號　發文撐華為 Huawei 唔怕尷尬

華為慘遭 Google 終止合作關係，引來不少朋友的聲援，當中更包括中國星集團向華強的太太陳嵐。不過向太在微博發文撐 Huawei 的同時，卻讓人發現是以 iPhone 發文，難免令人有「身體很誠實」的誤會。大家都想趁機讚嘆「華為美」，又怕 Weibo 用 iPhone 身分外漏衝出天際？其實是有辦法隱藏的。

其實不論是 Weibo 微博、Twitter 一類社交平台，大家發文的時候，都有機會顯示所採用手機型號；以 iPhone 發文支持其他手機廠商，然後引起網民訕笑的例子，中外實在屢見不鮮，向太當然不是第一個受害人。其實用微博發文，有沒有方法可以隱藏手機型號？方法其實是有 2 個的：

唔想好似向太咁，微博撐 Huawei 被人發現是用 iPhone 貼文，其實是有方法的。（設計圖片）

Weibo 微博有得隱藏？

大家使用 iPhone 版 Weibo 微博貼文的時候，應該會發現自己的新貼文會顯示所使用的手機型號，大家點進這個手機型號會發現，其實這個「iPhone客戶端」是可以顯示其他字樣，例如詳細的 iPhone 型號、機身顏色，隱藏機身型號，甚至可以「自定義」，iPhone 扮 Huawei P30 Pro 一樣得：前提是，這一項是月費會員服務而已。大家想用 iPhone 撐 Huawei，又怕「身體很誠實」，可以升級月費會員。

用 iPhone 瀏覽器更簡單

不想讓用知道自己正在使用 iPhone，更簡單的辦法其實是使用 iPhone 的瀏覽器登入微博。以瀏覽器登入「weibo.cn」在微博發文，只會顯示為「微博 HTML5 版」，這樣就可以安全撐華為，又不怕因為使用 iPhone 而被人「問責」了。