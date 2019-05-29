【2019 COMPUTEX】物聯網應用成焦點　2022年商機逾1兆美元

2019台北國際電腦展COMPUTEX將於5月28日至6月1日於台北南港展覽館1館、2館、台北世貿中心一館及台北國際會議中心展出。

今年以AI & IoT（人工智慧＆物聯網）、5G、區塊鏈、創新新創、電競與延展實境（Gaming & XR）為5大主題，攤位數達5,508個，較去年成長近10%。

聚焦人工智慧與物聯網應用

聚焦人工智慧及物聯網應用，COMPUTEX於南港展覽館2館展出「SmarTEX特展」，應用範圍遍及人工智慧與機器人、穿戴與健康科技、智慧家庭、智慧交通、智慧科技解決方案等五大應用。

根據IDC指出，2022年AI系統支出將達792億美元，2018-2022期間年複合成長率達38%。包括技嘉科技、麗臺科技、訊聯科技等業者，將展出AI伺服器、AI技術筆電、AI雲端運算系統、AI深度學習解決方案、AI臉部辨識引擎、智慧零售等。

技嘉科技今年以「5G智慧生活圈」為核心，展出三大數位匯流主題，包含智慧生活、資料中心和專業工作站，並推出IoT農業生態箱、智慧穿衣鏡、智慧廣告機等解決方案。

電腦大廠技嘉科技今年以「5G 智慧生活圈」為核心，展出三大數位匯流主題，包含智慧生活、資料中心和專業工作站。 （gigabyte@facebook）

物聯網市場也快速成長，IDC推估2022年商機逾1兆美元，包括訊舟科技、英飛凌科技、天奕科技等業者，秀出資料經濟解決方案、物聯網雲端系統、物聯網KIOSK、智慧晶片、車用物聯網，以及區塊鏈安全裝置等產品。

紡織大廠也展出智慧醫療穿戴解決方案，包括聚陽實業的醫療長照用智慧衣系統，用於長照護理數據追蹤與跌倒偵測；以及萬九科技發表複合功能的鍛鍊省電無線傳輸設備，將心率、步速、健身追蹤器整合同一裝置。

InnoVEX新創成長2成，首度加入波蘭、巴西國家館

邁入第四年的「InnoVEX創新與新創展區」首次在世貿一館展出，今年吸引來自24國、467家新創參展，較去年成長逾兩成。今年國家（地區）館首度新增波蘭、香港、匈牙利及巴西；法國、荷蘭、瑞士、日本、韓國等依然持續組團參展。

今年InnoVEX展區強調完整產業鏈、多元科技應用及成熟開發的商品。包括上游有來自IoT網路電信商UnaBiz、AI晶片新創ArchiTek；中游有Hoomano｢機器人腦｣、見臻科技MR視線追蹤模組；下游整合應用新創公司包括與Alexa合作的Ambi Climate，以及和東京電力合作的聯齊科技等。

InnoVEX新創區，將於5月29日至31日於台北世貿一館登場。（Computex）

並邀請國際創投，包括Samsung NEXT、LINE、Mucker Capital、心元資本、台達電、中關村、中國信託及永豐金控等創投及企業，與新創業者進行媒合，促成更多合作。今年新創競賽（Pitch）總獎金將高達42萬美元，最大獎項為3萬美元現金。

COMPUTEX論壇，各產業巨頭雲集

COMPUTEX論壇於28-29日在台北國際會議中心登場，請來各產業巨頭，探討量子運算、區塊鏈應用、沉浸式體驗、數位分身、自駕車、人工智慧（AI）、智慧物聯（AIoT）等科技趨勢。

包括Arm、NVIDIA、Siemens、Micron、Alibaba Cloud（阿里雲）及Google等產業龍頭分享AI各領域應用。NVIDIA將分享影像軟體如何加強醫學影像，提供更迅速的診斷建議；西門子談透過AI提供各產業解決方案，將工業效能最佳化；微軟全球副總裁分享邊緣應用的創新與機會。

此外，COMPUTEX也搭上近來熱門的開源架構RISC-V，29日於台北世貿一館舉辦研討會，討論RISC-V開放架構最新進展與動態。

外貿協會秘書長葉明水表示，今年COMPUTEX可以看見科技跨界整合，人工智慧與物聯網兩大技術結合，衍生各種智慧應用，待未來5G商轉後，將帶動另一波的科技創新。

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