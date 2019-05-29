【2019 Computex】十大亮點搶先看！台廠AI Show Off

台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），即將在本週二（5/28）開展，本屆首次以SmarTEX特展方式在台北南港展覽館2館展出，為提供海內外買主快速採購AI與IoT創新解決方案，聚焦在「AI與機器人」、「穿戴與健康科技」、「智慧家庭」、「智慧交通」、「智慧科技解決方案」等五大應用領域。

參展廠商包括鈺創、建碁、宏碁、華碩等企業，來看看台灣廠商都端出了哪些菜？

智慧零售解決方案百花齊放

寄包裹不用再排隊，智能自助包裹機幫你一機搞定

每次到郵局寄包裹，都要排隊、等櫃員協助秤重、確定運費等等，建碁推出的智能自助包裹機（Smart Retail Parcel Kiosk），只要將包裹放在秤重台上，系統就會自行量測包裹尺寸和重量，以估算運費並顯示在螢幕上。寄件人僅需確認螢幕上的價格，待系統自動列印標籤後貼在紙箱上便可快速結帳。

微創意科技堆出的4D體感販賣機（微創意）

4D體感販賣機，讓你「聞到」想買的商品

另外，結合物聯網技術的智慧販賣機近來也越來越常見，微創意科技堆出的4D體感販賣機，結合人臉辨識功能，能依照不同客群提供建議商品，還會在消費者選購商品時散發產品的氣味，就像麵包店剛出爐的麵包一樣，吸引更多消費者靠近、選購，真正提供視覺、聽覺、觸覺、嗅覺的體驗與服務。

第一個有眼睛的協作機器人！

廣達集團旗下廣明光電的MIT自創機器人品牌「達明機器人」，為內建視覺辨識的協作機器人，過去需要一個多月的系統整合時間，現在已縮減至5分鐘即可完成，不僅省下時間成本，亦可省下硬體建置成本。

SmarTEX現場達明機器人的機器手臂將搭配3D影像辨識，能分別身份、年齡、性別等資訊，並從糖果箱中取出適合年齡之糖果餅乾給被辨識者。

MIT自創機器人品牌「達明機器人」（達明機器人）

宏碁、華碩都提出人流辨識解決方案

值得注意的是，台灣雙A此次都分別展出自家的人流辨識系統。

華碩V-Count 3D Alpha+

其中華碩推出的V-Count提供人員統計、熱點圖、排隊管理、員工除外等管理功能，並透過AI、機器學習工具在雲端平台上分析收集的數據。

華碩推出的V-Count提供人員統計、熱點圖、排隊管理、員工除外等管理功能。（華碩）

宏碁雲端aiSage

宏碁的aiSage是一台導入邊緣運算的裝置，可大量搜集並管理一連串不同的數據，採用AWS IoT Greengrass的解決方案，內建1080p的相機模組，取得影像資料後可在終端獨立運算，能應用在人流辨識、客群分析等領域。

宏碁的aiSage是一台導入邊緣運算的裝置，可大量搜集並管理一連串不同的數據。（Acer）

智慧交通還有什麼新花樣？

此次SmarTEX還有一個重點放在智慧交通上。

騎車也能操作手機！JARVISH智慧安全帽導入語音指令技術

JARVISH智慧安全帽利用Wi-Fi連線與App連接，提供影片檔案下載、Facebook直播等功能。手機藍牙連接智慧安全帽後，還可透過語音指令的方式控制包含導航、攝影機錄影、電話接聽、音量調整、音樂播放、串接語音助理等，騎乘過程中雙手不離開手把便能夠操控相關功能。

（數位時代）

ANPR AI：交通管理解決方案

利凌企業的ANPR AI系列及AI物件辨識引擎，則採用最新深度學習技術，應用在車牌或物件辨識，將更精確與更快速。此技術可應用在停車場、高速公路，以及零售管理或是人流辨識等。

（利凌企業）

OKGO智慧電動車，開發新商模

OKGO創造新的營運模式，不只單純販賣電動車，而是提供各種車輛款式，建立一個無人商店的App平台，讓各國投資商只要有空間放車即可營運。

智慧健康也成SmarTEX要角

隨著養生、保健概念逐漸深入大眾生活，近來運動、健康領域科技也有越來越多火花，也成了此次SmarTEX的一大重點。

智能羽球拍首次曝光

像是海量數位工程推出的智能羽球拍，在羽球拍植入感應器，透過感應器收集揮拍資訊，經人工智慧判斷後，球速、姿勢等運動資訊會即時呈現於行動看板上，並提出姿勢修正建議。

揮砍、投擲、抓握更直覺！新世代VR頭盔Oculus Rift S亮相

美國最新發表的新世代VR頭盔Oculus Rift S（Facebook旗下公司產品），台灣已於本月21日開始預購，其中內建3D感測晶片是由台灣晶片大廠鈺創科技研發，讓玩家在遊戲中無論是揮砍、投擲還是抓握動作都能精確反映在VR遊戲中，直覺又真實，SmarTEX現場也將展出讓民眾操作體驗。

（Oculus Rift S）

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】