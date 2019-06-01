2019冷氣機保養．專家教路清潔貼士　選購變頻定頻？匹數是什麼？

請問各位是否已經晚晚開冷氣？今年香港4月開始已破記錄地高溫，端午節未到就幾乎日日30度，實在很難想像到夏季會如何。現今冷氣機已成為生活必需品，但大家又是否了解如何去保養它？隔了幾個月後再開要做什麼準備功夫？想趁暑假前換新冷氣又有什麼要注意呢？本文就請來專家解答。

想知道冷氣機使用上有何要注意，當然要問專家，我們就邀請到從事冷氣業超過30年兼香港空調製冷業職工總會會務主任：許錫強先生，教教宅民黨無知少女翠如怎樣保養冷氣機。首先要明白冷氣機的結構，一般家庭無論是窗口式或分體式機種，最經常遇到是冷氣機不夠涼快的問題，一知半解的人動不動就說找師傅換雪種，其實這多數是因為冷氣吸入口和散熱器被塵垢阻塞，令機體散熱不良吹不出冷風，這樣不止沒功效而且十分耗電，所以保持清潔十分重要，而平常只要自己動手清洗便可以。



2019年香港未到6月便已高達30度氣溫，冷氣機是時候出動了！（胡劍威攝）

小心使用清潔劑

相信好多人都知道要定時洗隔塵網，許先生表示理想是一個月洗一次，如果冷氣機經過冬天後隔了好幾個月才再開，在使用前最好先清理一下。當然，大家要在關掉電源之後才做任何清洗工作，而除了隔塵網之外，打開外蓋後見到的蒸發器機組也須要清潔，但許先生強調一般用家不宜隨便購買專業冷氣清潔劑來用，最好是使用如藍威寶一類普通的清潔劑，大約以1比9的份量用清水稀釋，再用淋花的噴灑器及毛刷或軟性牙刷來洗淨機身內部，詳細步驟大家可以觀看本文影片示範。如果清洗完冷氣機的製冷依然不佳、分體式主機裝在室外危險位置等情況，最好還是請專業人員進行保養。



香港空調製冷業職工總會會務主任：許錫強先生（胡劍威攝）

變頻式使用須知

如果現時購買新機基本上都是變頻式設計，即是可以依據室溫變化自動調整輸出功率的機種，其頻率運行的速度會緩慢地自行上升或下降，大家可以想像成上斜坡和下斜坡。至於舊時的定頻式機種，則是當房間到達預定溫度便停止運轉，到溫度上升後才再開機製冷，它的切換是直接停或開，不像變頻式那樣逐漸升降，據消委會評測報告指出變頻式較定頻式慳電。許先生指使用變頻式機時，一定要注意不能直接關掉電源，因為其運作原理，按遙控停機後須要15至30分讓機內電壓平伏，如果大家好似舊時用定頻機一樣突然把電源切斷，大有機會令機內電路板損壞，所以最好別隨便關掉電源總掣只用遙控關機就好。

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選購冷氣小貼士

普遍認知在選購冷氣機時，都是約100平方呎空間使用一匹機，許先生表示其實一匹是指每小時英國熱量單位（BTU/h）為9000，而坊間的電器店有時會出現「細一匹、大一匹」等奇怪稱呼，有可能是7000、8000BTU的機種充當一匹機，令客人混淆，大家購買時要注意官方產品說明別受騙。此外，因應對全球暖化問題近年的新機都使用新雪種，當中最經常聽到的是R32，使用此款雪種的新機機身會貼上「易燃物品」標籤，而舊式雪種將會陸續淘汰。

場地提供：大金冷氣體驗館

（https://www.daikin.com.hk/showroom.php）